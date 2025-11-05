0

Группа Серены Уильямс: кто составит компанию Рыбакиной?

На Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде состоятся последние матчи группы Серены Уильямс. Ее досрочно выиграла Елена Рыбакина, а вот судьба второй путевки в полуфинал еще не решена.

Елена Рыбакина (Казахстан) – Мэдисон Киз (США). 5 ноября, 19:00 (время Астаны)

Матч третьего тура группового этапа WTA Finals не так однозначен для Елены Рыбакиной, которая стала первой представительницей Казахстана в полуфинале Итогового турнира.

С одной стороны, она досрочно вышла в полуфинал и может расслабиться. С другой – очень важно быть психологически на коне, ведь на этом турнире нет случайных соперниц – только сильнейшие.

Поэтому эксперты Olimpbet предполагают, что Елена не станет портить себе статистику на турнире и этот матч выиграет в два сета.

Рыбакина громит

В Эр-Рияде 26-летняя Рыбакина демонстрирует высочайший профессионализм и тот уровень тенниса, который от нее ждут фанаты. Занимая в рейтинге WTA шестое место, она доказывает, что может не просто выбивать более рейтинговых оппоненток, но и выиграть главный турнир сезона.

На групповом этапе казахстанка сначала без проблем обыграла американку Аманду Анисимову (№4) – 6:3, 6:1, а затем оформила впечатляющую победу с камбэком и разгромом второй ракетки мира Игой Свентек – 3:6, 6:1, 6:0.

Киз долечивается

30-летняя Киз идет в WTA ranking сразу за Еленой и на турнире является самой ее низкорейтинговой оппоненткой. Даже в случае победы американка уже точно не выйдет в плей-офф. Ее лучший результат в Эр-Рияде – один выигранный сет у Аманды Анисимовой (6:4, 3:6, 2:6). А перед этим ее разгромно вынесла Ига Свентек (1:6, 2:6).

Если Рыбакина в Эр-Рияде находится в великолепной форме, то Киз, напротив, испытывает очевидные трудности. По некоторым данным, у нее не все в порядке со здоровьем, возможно, дают о себе знать недолеченные микротравмы.

В лучшие времена Киз могла бы подловить Рыбакину на длинных розыгрышах и неудачных первых подачах. Но Елена, очевидно, будет доминировать на корте за счет мощного уровня, на котором подошла к турниру.

По мнению аналитиков Olimpbet, матч не продлится дольше 21-го гейма.

Ига Свентек (Польша) – Аманда Анисимова (США). 5 ноября, 20:30

История противостояний Свентек и Анисимовой в этом сезоне выходит на финишную прямую, напоминает Olimpbet Arena. В финале Уимблдона Ига разгромила Аманду, не позволила ей взять даже один гейм. Американка взяла реванш в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

Сегодня на Итоговом турнире у них ключевая игра: победительница переходит в полуфинал, проигравшая пакует чемоданы домой.

Польская машина

Свентек в стартовом поединке уверенно прошла Мэдисон Киз (6:1, 6:2). И в следующей встрече поначалу без особых проблем забрала сет у Елены Рыбакиной (6:3), но была разгромлена в двух последующих партиях, в которых смогла зацепить лишь один гейм (1:6, 0:6).

Анисимова, напротив, на старте была размазана Рыбакиной (3:6, 1:6), но затем собралась и вырвала победу над Киз (4:6, 6:3, 6:2).

В психологическом плане представительница США, конечно же, в более выигрышном положении. Но Свентек не зря называют машиной. Она известна своим умением собраться и перенастроиться. Ига универсальна, хладнокровна, она не только мощно подает сама, но и прекрасно набирает очки на приеме.

Проблемы Анисимовой

Аманда любит атаковать, на чем, кстати, и можно подловить Свентек. Она умеет читать игру и предвидеть действия оппоненток. Но имеет проблемы на приеме, что опасно против таких мощных на подаче игроков, как Ига.

Аналитики Olimpbet отдают предпочтение в этой встрече более стабильной Свентек. По их мнению, она, вероятнее всего, победит с общим счетом 2:0.

Партнеры Казахстана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Главные новости
Дмитрий Васильев: «Уверен, сейчас последуют судебные процессы с FIS и IBU. Потом можно будет подавать многомиллионные иски к этим федерациям»
22 октября, 08:54
Министр спорта РФ предложил включить в программу физкультуры в школах фиджитал-спорт
16 октября, 15:19
Михаил Дегтярев: «По массовости спортивный туризм входит в десятку самых популярных видов спорта. Он не подвержен влиянию санкционной политики»
13 октября, 13:29
Депутат Сергей Миронов переизбран на пост главы Федерации спортивного туризма
13 октября, 08:25
Путин отметил важность сотрудничества стран СНГ в сфере спорта
10 октября, 09:08
FIS о допуске россиян к Олимпиаде: «Финальное решение еще не принято»
21 сентября, 18:23
«Ни Россия, ни Израиль не должны участвовать». Премьер-министр Испании призвал отстранить израильских спортсменов от международных турниров
15 сентября, 14:17
Спортс” стал информационным партнером конференции «День Бренда 2025»
11 сентября, 14:00
Юлия Ефимова: «Плавание может конкурировать с футболом по популярности. Фигурное катание еще лет 10 назад мало кто знал и смотрел. Сейчас они чуть ли не популярнее футбола»
31 августа, 11:57
Шарифова о заработке в паделе: «Синнер заработал за прошлый год больше $52 млн. А в паделе первая пара в мире – миллион на двоих. Разница огромная»
29 августа, 14:38
Ко всем новостям
Последние новости
Лучшие мировые составы вышли в плей-офф казахстанского турнира по CS2
31 октября, 08:08
В «Лужниках» 27-28 ноября пройдет «Спорт Бизнес Конгресс». Среди участников – Михаил Мамиашвили, Наиль Измайлов, Сергей Кущенко
29 октября, 15:36
Миллион голосов за казахстанский ММА: YouTube-канал Alash Pride преодолел историческую отметку
29 октября, 08:22
Здесь все по-взрослому: как в Казахстане строится новая игровая сцена
28 октября, 07:59
Решающий матч сезона: кто станет чемпионом Казахстана?
26 октября, 07:30
Битва чемпионов в Италии и гонка «жеребят» с «красной машиной» в Германии
25 октября, 06:35
Испытания для «Порту» и «Ромы»: игры фаворитов Лиги Европы
23 октября, 08:33
Казахстан дебютировал на Кубке Азии по паделу
22 октября, 08:11
Случится ли первая победа «Кайрата» в основном турнире Лиги чемпионов?
21 октября, 09:16
«Астана» – «Актобе»: рекорд посещаемости и шоу Кайрата Нуртаса
20 октября, 09:28