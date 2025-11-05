Группа Серены Уильямс: кто составит компанию Рыбакиной?

На Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде состоятся последние матчи группы Серены Уильямс. Ее досрочно выиграла Елена Рыбакина, а вот судьба второй путевки в полуфинал еще не решена.

Елена Рыбакина (Казахстан) – Мэдисон Киз (США). 5 ноября, 19:00 (время Астаны)

Матч третьего тура группового этапа WTA Finals не так однозначен для Елены Рыбакиной, которая стала первой представительницей Казахстана в полуфинале Итогового турнира.

С одной стороны, она досрочно вышла в полуфинал и может расслабиться. С другой – очень важно быть психологически на коне, ведь на этом турнире нет случайных соперниц – только сильнейшие.

Поэтому эксперты предполагают, что Елена не станет портить себе статистику на турнире и этот матч выиграет в два сета.

Рыбакина громит

В Эр-Рияде 26-летняя Рыбакина демонстрирует высочайший профессионализм и тот уровень тенниса, который от нее ждут фанаты. Занимая в рейтинге WTA шестое место, она доказывает, что может не просто выбивать более рейтинговых оппоненток, но и выиграть главный турнир сезона.

На групповом этапе казахстанка сначала без проблем обыграла американку Аманду Анисимову (№4) – 6:3, 6:1, а затем оформила впечатляющую победу с камбэком и разгромом второй ракетки мира Игой Свентек – 3:6, 6:1, 6:0.

Киз долечивается

30-летняя Киз идет в WTA ranking сразу за Еленой и на турнире является самой ее низкорейтинговой оппоненткой. Даже в случае победы американка уже точно не выйдет в плей-офф. Ее лучший результат в Эр-Рияде – один выигранный сет у Аманды Анисимовой (6:4, 3:6, 2:6). А перед этим ее разгромно вынесла Ига Свентек (1:6, 2:6).

Если Рыбакина в Эр-Рияде находится в великолепной форме, то Киз, напротив, испытывает очевидные трудности. По некоторым данным, у нее не все в порядке со здоровьем, возможно, дают о себе знать недолеченные микротравмы.

В лучшие времена Киз могла бы подловить Рыбакину на длинных розыгрышах и неудачных первых подачах. Но Елена, очевидно, будет доминировать на корте за счет мощного уровня, на котором подошла к турниру.

По мнению аналитиков, матч не продлится дольше 21-го гейма.

Ига Свентек (Польша) – Аманда Анисимова (США). 5 ноября, 20:30

История противостояний Свентек и Анисимовой в этом сезоне выходит на финишную прямую. В финале Уимблдона Ига разгромила Аманду, не позволила ей взять даже один гейм. Американка взяла реванш в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

Сегодня на Итоговом турнире у них ключевая игра: победительница переходит в полуфинал, проигравшая пакует чемоданы домой.

Польская машина

Свентек в стартовом поединке уверенно прошла Мэдисон Киз (6:1, 6:2). И в следующей встрече поначалу без особых проблем забрала сет у Елены Рыбакиной (6:3), но была разгромлена в двух последующих партиях, в которых смогла зацепить лишь один гейм (1:6, 0:6).

Анисимова, напротив, на старте была размазана Рыбакиной (3:6, 1:6), но затем собралась и вырвала победу над Киз (4:6, 6:3, 6:2).

В психологическом плане представительница США, конечно же, в более выигрышном положении. Но Свентек не зря называют машиной. Она известна своим умением собраться и перенастроиться. Ига универсальна, хладнокровна, она не только мощно подает сама, но и прекрасно набирает очки на приеме.

Проблемы Анисимовой

Аманда любит атаковать, на чем, кстати, и можно подловить Свентек. Она умеет читать игру и предвидеть действия оппоненток. Но имеет проблемы на приеме, что опасно против таких мощных на подаче игроков, как Ига.

Аналитики отдают предпочтение в этой встрече более стабильной Свентек. По их мнению, она, вероятнее всего, победит с общим счетом 2:0.