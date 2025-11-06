«Лион» идет без поражений, «Рома» – без уверенности

Аналитика Olimpbet на главные матчи дня в Лиге Европы.

Лига Европы. Общий этап. Четвертый тур. «Бетис» (Испания) – «Лион» (Франция). 7 ноября, 01:00 (время Астаны)

Центральное событие четвертого тура ЛЕ-2025/26 состоится в Севилье. Там встретятся местный «Бетис» и лионский «Олимпик», который чаще называют просто по имени города приписки – «Лион».

В этом противостоянии эксперты Olimpbet отдают достаточно существенное предпочтение хозяевам предстоящего сражения.

Они полагают, что у команды Мануэля Пеллегрини шансов на победу примерно в два раза больше, чем у коллектива Паулу Фонсеки.

В текущем розыгрыше Лиги Европы эти соперники идут без поражений. Однако перед их очной встречей на «Ла Картухе» французы опережают испанцев на четыре очка, так что даже в случае гостевого поражения лионцы будут располагаться в таблице выше севильцев.

Как такое возможно? Дело в том, что «ткачи» выиграли все три стартовых матча розыгрыша (у «Утрехта», «Зальцбурга» и «Базеля»), причем «всухую» – с общим счетом 5:0.

А вот «зелено-белые» при одной победе (над «Лудогорцем» 2:0) дважды сыграли вничью – 2:2 с «Ноттингем Форест» и 0:0 с «Генком». Поэтому-то у «Лиона» девять баллов в активе, а у «Бетиса» – лишь пять.

Матч ожидается «верховым»

Статистика личных взаимоотношений противников также в пользу французов. Они друг с другом встречались всего дважды, причем в рамках этого же турнира – на групповой стадии ЛЕ-2013/14. Тогда «ткачи» добились минимального успеха на своем поле (1:0), а в Севилье была зафиксирована нулевая ничья.

В минувшем сезоне оба клуба неплохо проявили себя на международной арене. «Бетис» дошел до финала Лиги конференций, где, правда, вчистую проиграл «Челси» (1:4). А «Лион» в эпичном противостоянии уступил путевку в полуфинал Лиги Европы другому представителю Англии – «Манчестер Юнайтед».

Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что в личной встрече забитыми мячами отметятся и севильцы, и лионцы. А сам матч на арене «Ла Картуха» ожидается «верховым».

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Рома» (Италия). 7 ноября, 01:00

Клуб из столицы Италии входит в тройку главных претендентов на выигрыш ЛЕ-2025/26.

Поэтому совсем неудивительно, что эксперты Olimpbet видят в «Роме» явного фаворита битвы с «Рейнджерс», несмотря на то, что она состоится в Глазго.

И это притом, что по итогам трех прошедших туров «волки» с трудом попадают в зону плей-офф. У римлян всего одна победа, два поражения и 24-е место в таблице общего этапа.

Впрочем, у именитого шотландского клуба положение еще хуже – «Рейнджерс» с нулем очков и неутешительной разницей 1:6 идет последним.

Обманчивое равенство

В своих национальных первенствах и те, и другие команды занимают четвертые позиции. Вот только это видимое равенство очень сильно обманчиво. Если «Рома» уступает первому месту всего одно очко, то «Рейнджерс» отстали от лидера уже на 14 баллов.

Удивительно, но при постоянном участии в еврокубках обеих команд, ранее их пути никогда не пересекались, даже на товарищеском уровне.

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что первая встреча в истории их противостоянии останется за итальянцами.

Они ожидают от «волков» не менее двух забитых мячей, а наиболее вероятным автором гола называют ирландского форварда римлян Эвана Фергюсона.