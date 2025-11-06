0

«Лион» идет без поражений, «Рома» – без уверенности

Аналитика Olimpbet на главные матчи дня в Лиге Европы.

Лига Европы. Общий этап. Четвертый тур. «Бетис» (Испания) – «Лион» (Франция). 7 ноября, 01:00 (время Астаны)

Центральное событие четвертого тура ЛЕ-2025/26 состоится в Севилье. Там встретятся местный «Бетис» и лионский «Олимпик», который чаще называют просто по имени города приписки – «Лион».

В этом противостоянии эксперты Olimpbet отдают достаточно существенное предпочтение хозяевам предстоящего сражения.

Они полагают, что у команды Мануэля Пеллегрини шансов на победу примерно в два раза больше, чем у коллектива Паулу Фонсеки.

В текущем розыгрыше Лиги Европы эти соперники идут без поражений. Однако перед их очной встречей на «Ла Картухе» французы опережают испанцев на четыре очка, так что даже в случае гостевого поражения лионцы будут располагаться в таблице выше севильцев.

Как такое возможно? Дело в том, что «ткачи» выиграли все три стартовых матча розыгрыша (у «Утрехта», «Зальцбурга» и «Базеля»), причем «всухую» – с общим счетом 5:0.

А вот «зелено-белые» при одной победе (над «Лудогорцем» 2:0) дважды сыграли вничью – 2:2 с «Ноттингем Форест» и 0:0 с «Генком». Поэтому-то у «Лиона» девять баллов в активе, а у «Бетиса» – лишь пять.

Матч ожидается «верховым»

Статистика личных взаимоотношений противников также в пользу французов. Они друг с другом встречались всего дважды, причем в рамках этого же турнира – на групповой стадии ЛЕ-2013/14. Тогда «ткачи» добились минимального успеха на своем поле (1:0), а в Севилье была зафиксирована нулевая ничья.

В минувшем сезоне оба клуба неплохо проявили себя на международной арене. «Бетис» дошел до финала Лиги конференций, где, правда, вчистую проиграл «Челси» (1:4). А «Лион» в эпичном противостоянии уступил путевку в полуфинал Лиги Европы другому представителю Англии – «Манчестер Юнайтед».

Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что в личной встрече забитыми мячами отметятся и севильцы, и лионцы. А сам матч на арене «Ла Картуха» ожидается «верховым».

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Рома» (Италия). 7 ноября, 01:00

Клуб из столицы Италии входит в тройку главных претендентов на выигрыш ЛЕ-2025/26.

Поэтому совсем неудивительно, что эксперты Olimpbet видят в «Роме» явного фаворита битвы с «Рейнджерс», несмотря на то, что она состоится в Глазго.

И это притом, что по итогам трех прошедших туров «волки» с трудом попадают в зону плей-офф. У римлян всего одна победа, два поражения и 24-е место в таблице общего этапа.

Впрочем, у именитого шотландского клуба положение еще хуже – «Рейнджерс» с нулем очков и неутешительной разницей 1:6 идет последним.

Обманчивое равенство

В своих национальных первенствах и те, и другие команды занимают четвертые позиции. Вот только это видимое равенство очень сильно обманчиво. Если «Рома» уступает первому месту всего одно очко, то «Рейнджерс» отстали от лидера уже на 14 баллов.

Удивительно, но при постоянном участии в еврокубках обеих команд, ранее их пути никогда не пересекались, даже на товарищеском уровне.

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что первая встреча в истории их противостоянии останется за итальянцами.

Они ожидают от «волков» не менее двух забитых мячей, а наиболее вероятным автором гола называют ирландского форварда римлян Эвана Фергюсона.

Партнеры Казахстана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Главные новости
Михаил Дегтярев: «Сейчас будем объединять скейтбординг и роллер-спорт. После Олимпийских игр приступим к зимним видам»
вчера, 16:29
Дмитрий Васильев: «Уверен, сейчас последуют судебные процессы с FIS и IBU. Потом можно будет подавать многомиллионные иски к этим федерациям»
22 октября, 08:54
Министр спорта РФ предложил включить в программу физкультуры в школах фиджитал-спорт
16 октября, 15:19
Михаил Дегтярев: «По массовости спортивный туризм входит в десятку самых популярных видов спорта. Он не подвержен влиянию санкционной политики»
13 октября, 13:29
Депутат Сергей Миронов переизбран на пост главы Федерации спортивного туризма
13 октября, 08:25
Путин отметил важность сотрудничества стран СНГ в сфере спорта
10 октября, 09:08
FIS о допуске россиян к Олимпиаде: «Финальное решение еще не принято»
21 сентября, 18:23
«Ни Россия, ни Израиль не должны участвовать». Премьер-министр Испании призвал отстранить израильских спортсменов от международных турниров
15 сентября, 14:17
Спортс” стал информационным партнером конференции «День Бренда 2025»
11 сентября, 14:00
Юлия Ефимова: «Плавание может конкурировать с футболом по популярности. Фигурное катание еще лет 10 назад мало кто знал и смотрел. Сейчас они чуть ли не популярнее футбола»
31 августа, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Группа Серены Уильямс: кто составит компанию Рыбакиной?
вчера, 08:50
Лучшие мировые составы вышли в плей-офф казахстанского турнира по CS2
31 октября, 08:08
В «Лужниках» 27-28 ноября пройдет «Спорт Бизнес Конгресс». Среди участников – Михаил Мамиашвили, Наиль Измайлов, Сергей Кущенко
29 октября, 15:36
Миллион голосов за казахстанский ММА: YouTube-канал Alash Pride преодолел историческую отметку
29 октября, 08:22
Здесь все по-взрослому: как в Казахстане строится новая игровая сцена
28 октября, 07:59
Решающий матч сезона: кто станет чемпионом Казахстана?
26 октября, 07:30
Битва чемпионов в Италии и гонка «жеребят» с «красной машиной» в Германии
25 октября, 06:35
Испытания для «Порту» и «Ромы»: игры фаворитов Лиги Европы
23 октября, 08:33
Казахстан дебютировал на Кубке Азии по паделу
22 октября, 08:11
Случится ли первая победа «Кайрата» в основном турнире Лиги чемпионов?
21 октября, 09:16