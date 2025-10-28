Здесь все по-взрослому: как в Казахстане строится новая игровая сцена

«Мы считаем, что за киберспортом будущее», – сказали в Olimpbet и объявили 2025 год годом поддержки киберспорта и создания устойчивой инфраструктуры для игроков, талантов и болельщиков.

Проблемы…

Проблемы казахстанской игровой индустрии были озвучены в государственной концепции развития киберспорта , принятой летом 2025 года.

«Киберспорт воспринимается как развлечение, а не как современный инструмент личностного и профессионального развития» , – говорилось там. Хотя именно в нем молодежь учится командной работе, стрессоустойчивости и стратегическому мышлению.

Еще одна причина, почему киберспортивная индустрия в Казахстане до сих пор остается на полупрофессиональном уровне: «Игроки, добиваясь успехов, уезжают в зарубежные организации, а внутри страны не хватает инфраструктуры и системной поддержки» , – сообщается в Концепции.

Среди решений там же была названа помощь со стороны социально ответственного казахстанского бизнеса. В частности, букмекерских контор.

…и решения

Olimpbet в числе первых откликнулся на эти инициативы. Бренд поддержал два профессиональных казахстанских турнира MPL и FPL by Olimpbet, перспективный состав ALLINNERS по CS2 из Астаны. Проведены десятки мероприятий, запущены медийные площадки, посвященные киберспорту в Казахстане и мире.

Таким образом, 2025 год стал для букмекера №1 годом поддержки киберспортивного направления и развития устойчивой инфраструктуры.

Формирование комьюнити

За минувший год Olimpbet сыграл заметную роль в развитии киберспортивного сообщества Казахстана. Компания провела 26 мероприятий – от турниров и пабстомпов до пресс-конференций, суммарно собравших более 10 000 гостей.

Особое место среди них заняли совместные просмотры крупнейших мировых турниров. Самым масштабным стал фестиваль во Дворце спорта имени Балуана Шолака, посвящённый The International 2024 по Dota 2. Впервые киберспорт воспринимался не как нишевое хобби, а как массовое культурное явление.

MySkill Pro League: Казахстан на киберспортивной карте

Одним из главных шагов стало появление MySkill Pro League by Olimpbet – первой в стране лиги по CS2 международного уровня. За год MPL провела два турнира, собрав десятки команд из Казахстана и других стран Европы и Азии.

«Партнерство с Olimpbet дало нам возможность мыслить шире – по уровню турниров и по масштабу задач», – говорит глава лиги Ярослав Мун .

Гранд-финалы проходили при полных залах, трансляции смотрели тысячи зрителей, а победа казахстанского состава ALLINNERS в первом сезоне стала знаковой.

«Сегодня киберспорт – это молодая, но мощная индустрия с большим потенциалом. Казахстан благодаря талантам, инфраструктуре и географическому положению имеет все основания стать хабом киберспорта в Центральной Азии. И это наша цель как участника индустрии», – прокомментировал маркетинг-директор компании Геннадий Шемраев .

FPL: девчонки в игре

В июле Olimpbet представил Female Pro League – первую в Казахстане международную женскую лигу. Ее амбассадором стала Айгера Дунамис , известная представительница киберспортивного и косплей-сообщества.

«Я знаю по себе, как долго в этой сфере доминировало несерьезное отношение к девушкам, – делится Айгера. – Поэтому горжусь, что именно из Казахстана стартует движение, способное доказать обратное».

На отборы первого сезона FPL заявились 46 женских команд из 13 стран, включая составы Тир-1. Финал состоится в ноябре в Алматы. Призовой фонд – 10 тысяч долларов .

Проект вызвал широкий отклик – о нем написали более 25 казахстанских и зарубежных СМИ на казахском, русском, английском языках. Кроме того, Female Pro League получила сотни упоминаний в соцсетях, включая публикации от международных сообществ, команд и игроков.

Предмет национальной гордости

Подписание спонсорского контракта между Olimpbet и ALLINNERS стало логичным шагом в развитии локальной сцены. Этот молодой состав успел заявить о себе на MySkill Pro League и стал символом нового поколения игроков.

«Нам близка философия ALLINNERS: развитие команды целиком, а не только успехи отдельных игроков, – прокомментировал это сотрудничество маркетинг-директор Olimpbet. – И наша задача: помочь крепкому казахстанскому составу выйти на международный уровень, как это удалось тем же The MongolZ. Чтобы и в Казахстане была команда – предмет национальной гордости» .

Esports – это несерьезно?

Киберспорт в Казахстане наконец выходит за рамки отдельных энтузиастов, стримеров и игроков, которые пополняют зарубежные команды. В стране появляются национальные лиги, турниры, развиваются инфраструктура и тематические медиа-площадки.

«Прошло то время, когда можно было говорить, что киберспорт – это несерьезно. Для Казахстана это не просто модная тема – это шанс построить индустрию, которая объединит технологии, молодежь и спорт. Киберспорт – это футбол XXI века. И за ним будущее» , – резюмировал Геннадий Шемраев.