Испытания для «Порту» и «Ромы»: игры фаворитов Лиги Европы

«Ноттингем Форест», оставшись без побед и сменив тренера, принимает «Порту». А «Рома» выходит на поле после потери лидерства в Серии А. Чем обернется для команд третий тур?

Лига Европы. «Ноттингем Форест» (Англия) – «Порту» (Португалия). 24 октября, 00:00 (время Астаны)

В одном из центральных матчей третьего игрового дня в Лиге Европы «Ноттингем» на своем поле примет «Порту». Эксперты Olimpbet не видят фаворита в этом противостоянии и даже отдают небольшое предпочтение хозяевам.

Три поражения, ноль голов, минус тренер

Три последних встречи в национальном первенстве «Форест» проиграли с общим счетом 0:6, опустившись в зону вылета из АПЛ. И это стоило работы Ангелосу Постекоглу, который принял команду в летнее межсезонье.

Вместо уволенного австралийского специалиста на должность главного тренера был назначен англичанин Шон Дайч, который с января сидел без дела. И первой же проверкой для команды при новом рулевом станет сражение в Лиге Европы против клуба, входящего в тройку главных претендентов на победу во всем турнире.

«Порту» не прощает ошибок

«Порту» пока полностью оправдывает возложенные на него надежды, выиграв оба стартовых матча в ЛЕ-2025/26 – у «Зальцбурга» и «Црвены Звезды». Как пишет Olimpbet Arena , Франческо Фариоли собрал коллектив без лишней мишуры: компактность, агрессия в середине, стандарты, холодная концовка.

Кроме того, «драконы» единолично возглавляют таблицу чемпионата Португалии. Хотя они и потеряли на минувших выходных первые очки в сезоне, сыграв на своем поле вничью 0:0 с «Бенфикой».

У «Ноттингема» еще есть характер

И тем не менее аналитики Olimpbet верят, что «Ноттингем» способен на равных противостоять «Порту» в первой очной встрече в истории взаимоотношений этих команд.

Они практически не сомневаются в том, что британцы забьют. А по угловым, которых в матче на арене «Сити Граунд» ожидается не менее девяти, «лесники» и вовсе считаются фаворитами.

«Рома» (Италия) – «Виктория Пльзень» (Чехия). 24 октября, 00:00

Другому реальному претенденту на выигрыш ЛЕ-2025/26, итальянской «Роме», предстоит провести домашний матч против «Виктории Пльзень» из Чехии.

В этом споре эксперты Olimpbet практически единодушно видят «волков» безоговорочными фаворитами, полагая, что у хозяев шансы на победу почти в шесть раз выше, чем у гостей.

Домашняя сила «Ромы»

Статистика личных взаимоотношений подтверждает силу «джиалоросси» в родных стенах в противостоянии с «Викторией». На «Стадио Олимпико» эти команды встречались дважды, и оба раза чехи терпели болезненно крупные поражения. В Лиге Европы сезона-2016/17 они проиграли 1:4, а спустя два года были биты еще крупнее, но уже в Лиге чемпионов – 0:5.

Турнирные расклады

Однако в таблице общего этапа ЛЕ клуб из Пльзеня смотрит на римлян свысока, имея в активе на очко больше – четыре против трех.

«Виктория» сыграла вничью на выезде с «Ференцварошем» (1:1) и разгромила дома «Мальме» (3:0). А «Рома» после гостевой победы над «Ниццей» (2:1) уступила на своем поле «Лиллю» (0:1).

Проиграла команда Джан Пьеро Гасперини и последний матч во внутреннем первенстве – «Интеру» (0:1), лишившись лидерства в Серии А.

Но у коллектива под руководством Мирослава Коубека дела в национальном первенстве идут еще хуже: лишь одна победа в четырех предыдущих турах и только пятая позиция в таблице Высшей лиги Чехии, с отставанием в восемь очков от первого места.

Чего ждут букмекеры

Аналитики Olimpbet полагают, что матч между «Ромой» и «Викторией Пльзень» снова будет «верховым». При этом, по их мнению, хозяева отличатся не менее двух раз.

А наиболее вероятными авторами голов называются нападающие «волков» Артем Довбик и Эван Фергюсон.