Битва чемпионов в Италии и гонка «жеребят» с «красной машиной» в Германии

Аналитика Olimpbet на матчи «Наполи» – «Интер» и «Боруссия» – «Бавария».

Италия. Серия А. Восьмой тур. «Наполи» – «Интер». 25 октября, 21:00 (время Астаны)

Самым ожидаемым событием уикэнда для поклонников кальчо станет противостояние между «Наполи» и «Интером» – командами, попеременно становившимися чемпионами Италии три предыдущих сезона.

В их новом сражении эксперты Olimpbet отдают достаточно серьезное предпочтение миланскому клубу. И это несмотря на то, что «нерадзурри» предстоит провести выездную встречу.

Соперники и сейчас располагаются в лидирующей группе Серии А, которую по итогам семи туров возглавляет «Милан». «Наполи» с «Интером» идут следом, уступая «россонери» всего один балл.

При этом еще неделю назад неаполитанцы занимали верхнюю строчку таблицы, однако упали с нее после достаточно неожиданного поражения в гостях от не хватающего звезд с неба «Торино» (0:1).

Кроме того, на днях «Наполи» впервые за 28 лет пропустил шесть голов, будучи разгромлен ПСВ в Лиге чемпионов.

А вот «черно-синие» в минувшем туре национального первенства, напротив, с тем же результатом и тоже на выезде одолели другого экс-лидера – «Рому». Вообще же, их победная полоса в Серии А составляет уже четыре матча, которые они выиграли с общим счетом 9:2.

Что касается статистики личных взаимоотношений ближайших оппонентов, то она заметно в пользу «Интера». В последнее время «Наполи» изо всех сил стараются улучшить показатели, однако достаточно редко побеждают миланцев. Им удалось это сделать лишь один раз в десяти последних очных дуэлях с «нерадзурри».

Команда под руководством Кристиана Киву – наиболее результативная в чемпионате Италии, в ее активе 18 мячей. Правда, и пропустила она немало – восемь голов, а это даже больше, чем находящаяся на 16-й строчке таблицы «Парма».

Впрочем, коллектив, возглавляемый Антонио Конте, чужие ворота поражал прилично реже «Интера» (12 раз), тогда как в его влетало почти столько же мячей (7). То есть, общая разница у «нераздурри» намного лучше (+10 против +5).

Как бы то ни было, это будет сражение двух самых «верховых» команд текущего сезона в Италии.

Германия. Бундеслига. Восьмой тур. «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Бавария». 25 октября, 18:30

В восьмом туре чемпионата Германии произойдет встреча команд с разных полюсов таблицы. Безупречная «Бавария», идущая по дистанции без единой осечки, пожалует в гости к менхенгладбахской «Боруссии», которая еще ни разу с начала сезона не смогла выиграть.

Эксперты Olimpbet однозначны в своих суждениях, считая мюнхенский суперклуб безоговорочным фаворитом этого противостояния.

«Красная машина» опережает «жеребят» на 18 очков, у соперников несопоставимая разница забитых и пропущенных мячей (+23 против – 9). Вроде бы бессмысленно рассуждать о какой-либо интриге в этом споре.

Но дело в том, что «черно-бело-зеленая» «Боруссия» – самый неудобный соперник для «Баварии» внутри страны. Особенно в Менхенгладбахе, где у мюнхенцев отрицательная статистика выступлений – лишь 17 побед при 24 поражениях.

И даже в последние годы «жеребята» на своем поле чаще выигрывают, чем уступают. Из десяти предыдущих очных встреч с баварцами дома они выиграли пять, уступив в четырех, один раз была зафиксирована ничья.

Однако прямо сейчас аналитики Olimpbet вообще не верят в успех «Боруссии», у которой пока нет даже полноценного главного тренера – командой руководит исполняющий обязанности Ойген Полански. Они сходятся во мнении, что скорее гости победят с перевесом в четыре мяча, чем хозяева просто не проиграют. К тому же «Бавария» едет в Менхенгладбах на кураже, после того, как огорчила дома другую «Боруссию», из Дортмунда.

