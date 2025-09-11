1

Спортс” стал информационным партнером конференции «День Бренда 2025»

10 октября в Москве пройдет бизнес-конференция «День Бренда 2025» от ассоциации производителей фирменных торговых марок «Русбренд» при участии AdIndex, Mediascope и «Национального рекламного альянса».

Ключевые темы конференции: трансформация маркетинговых бюджетов, новые модели взаимодействия брендов и подрядчиков, а также изменения в индустриальных правилах игры.

Эксперты обсудят, каким будет маркетинг в 2026 году, какие метрики станут определяющими при выборе стратегий и партнеров, какие инструменты уже доказали эффективность, а какие пока остаются в эксперименте и как новые подходы помогут брендам расти и укреплять бизнес.

В числе спикеров мероприятия топ-менеджеры и директора крупных российских компаний: медиадиректор ГК «Черноголовка» Алла Миронова, вице-президент по стратегии Media Instinct Group Александр Сироватский, руководитель отдела по спецпроектам и бренд-коммуникациям «Авито» Анна Китайкина, руководитель отдела по продвижению цифрового маркетинга Т2 Павел Вавилов, владелец The Um Agency Альберт Усманов и более 150 других лидеров индустрии.

Опубликовано: Sports
Источник: «День Бренда 2025»
