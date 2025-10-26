Решающий матч сезона: кто станет чемпионом Казахстана?

Аналитика Olimpbet на игру «Кайрат» – «Астана», в которой определится триумфатор КПЛ-2025.

Казахстан. Премьер-лига. 26-й тур. «Кайрат» (Алматы) – «Астана» (Астана). 26 октября, 15:00 (время Астаны)

В заключительное воскресенье октября состоится не только испанское «эль-класико», но и казахстанское. Причем противостояние «Кайрата» и «Астаны» будет иметь несравненно большее турнирное значение, чем сражение «Реала» с «Барселоной».

Клубы из Алматы и Астаны в очном споре определят чемпиона страны. И букмекеры в этом сражении отдают существенное предпочтение хозяевам.

Они, напоминает Olimpbet Arena , удержали первую строчку в турнирной таблице вплоть до решающего поединка, поэтому их устроит даже ничья. Тогда как «Астане», чтобы спустя три года вернуть себе звание сильнейшей команды страны, нужно обязательно побеждать.

С одной стороны, в пользу «Кайрата» и родные стены, и статистика личных взаимоотношений последнего времени. Из пяти предыдущих очных дуэлей три остались за алматинцами, всего в одной успех праздновали астанчане, еще раз соперники выявить сильнейшего не сумели.

Однако поражение «Кайрата» пришлось на прошлогодний визит столичного коллектива в Алматы. Да и в общей статистике противостояния «Астана» имеет перевес, пусть и совсем небольшой.

Ко всему прочему, «Кайрат», участвующий в Лиге чемпионов, во вторник провел тяжелейшее сражение с кипрским «Пафосом». Соперник же целенаправленно готовился к главной битве сезона в недельном цикле.

Ну, и, конечно, в дело может серьезно вмешаться психология. Футболисты алматинской команды будут держать в уме то обстоятельство, что их полностью устраивает мирный исход. «Астана» же приперта к стенке необходимостью непременно выигрывать.

Еще один интересный факт. На протяжении шести сезонов ни одному казахстанскому клубу не удавалось дважды подряд становиться лучшим в стране. А последняя команда, которая смогла сохранить за собой чемпионский титул КПЛ, была в 2019 году как раз «Астана».

Впрочем, аналитики Olimpbet все равно почти не верят, что «Кайрат» может уступить на своем поле и позволить астанчанам обойти себя в итоговой таблице.

При этом они сомневаются в высокой результативности встречи на «Центральном» стадионе Алматы, ожидая «низовой» характер матча.

«Елимай» (Семей) – «Атырау» (Атырау). 26 октября, 15:00

Обе команды очень близки к тому, чтобы совершить маленькое чудо. «Елимай» всерьез претендует на четвертое итоговое место в КПЛ, которое дает путевку в еврокубки. «Атырау» практически обеспечил себе сохранение прописки в высшем дивизионе, хотя на протяжении большей части сезона его положение в турнирной таблице выглядело безнадежным.

При этом для гарантированного достижения цели соперникам достаточно будет сыграть вничью – в этом случае они станут недосягаемы для своих главных преследователей.

Однако эксперты Olimpbet склоняются к тому, что дележа очков в семейском противостоянии ждать не стоит. Они считают хозяев безоговорочными фаворитами сражения с «нефтяниками», полагая, что у клуба из области Абай шансы на победу примерно в четыре раза выше.

Примечательно, что у соперников абсолютно идентичные беспроигрышные серии в рамках национального первенства – ни «Елимай», ни «Атырау» никому не уступают на протяжении восьми туров. Только одни борются за выход в квалификацию Лиги конференций, а другие – за место в КПЛ на следующий год.

Однако встреча первого круга между этими командами, пришедшаяся на стартовый тур чемпионата, осталась за «нефтяниками» 2:1. После чего, правда, «Атырау» не мог выиграть на протяжении 16 матчей Премьер-лиги, набрав в них всего два очка.

К тому же и статистика личных взаимоотношений пока не в пользу «Елимая», который в рамках КПЛ вообще еще ни разу не побеждал этого противника – ничья и два поражения.

Но сейчас аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что команда из Семея как никогда близка, чтобы выиграть у «Атырау». Более того, они верят, что хозяева забьют не менее двух мячей, благодаря чему предстоящий матч будет «верховым».