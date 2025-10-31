Лучшие мировые составы вышли в плей-офф казахстанского турнира по CS2
Проход тир-1 команд, вылет фаворита и отсутствие представительниц Центральной Азии в числе сильнейших — так завершилась основная стадия первого сезона FPL by Olimpbet.
Международная женская киберспортивная лига из Казахстана Female Pro League by Olimpbet открыла первый сезон турнира 9 октября, объединив команды из Европы, Азии и Америки.
Всего зарегистрировалось 46 коллективов с участницами из 40 стран мира. Среди них представительницы Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, России, Украины, а также Бразилии, Великобритании, Дании, Франции и других государств.
По итогам четырех квалификаций в основную стадию вышли 16 коллективов, которые боролись за выход в плей-офф.
Итоги Main Stage FPL #1
В рамках швейцарской системы 8 команд заняли лидирующие позиции, показав следующие результаты по соотношению побед и поражений.
3:0 – Imperial Valkyries, NIP Impact
3:1 – confidence, NoKami, Overpeek
3:2 – amateurs, BIG EQUIPA, Nemesis Impact
Эти команды встретятся в плей-офф с 4 по 15 ноября. Гранд-финал и финал нижней сетки состоятся в Алматы.
Яркие моменты
Предсказуемо в следующую стадию FPL прошли женские тир-1 команды, однако были и неожиданности.
В числе самых заметных событий стала победа Overpeek над BIG EQUIPA. Состав из россиянок, украинки и азербайджанки обыграл одну из самых сильных женских команд Европы, победив со счетом 2:0 и обеспечив себе путевку в следующую стадию турнира.
Из разочарований стоит отметить команду чемпиона мира по CS2 Егора «flamie» Васильева – Flame Sharks fe. Коллектив не сумел пробиться в плей-офф, уступив командам confidence, amateurs и Nemesis Impact.
Интересно, что перед стартом турнира аналитики ставили Flame Sharks fe в один ряд с лидерами женской сцены – Imperial Valkyries, BIG EQUIPA и NIP Impact.
Казахстанки на FPL
Неудачным оказался этап и для представительниц Казахстана и Центральной Азии. WinWin и DOBEG не выиграли ни разу (0:3), тогда как ALLINNERS и Warmaidens сумели одержать одну и две победы соответственно.
Единственной казахстанской киберспортсменкой, у которой есть шанс сыграть в плей-офф, остается Амира «aiveri» Жуссупова, временно выступающая за Nemesis Impact в качестве замены.
Результаты центральноазиатских коллективов показали, что регион пока уступает европейским и российским командам. Однако, по задумке Olimpbet, организатора FPL, лига именно для этого и создавалась: дать девушкам из Казахстана и Центральной Азии возможность расти профессионально и выходить на один уровень с сильнейшими мировыми составами.