Лучшие мировые составы вышли в плей-офф казахстанского турнира по CS2

Проход тир-1 команд, вылет фаворита и отсутствие представительниц Центральной Азии в числе сильнейших — так завершилась основная стадия первого сезона FPL by Olimpbet.

Международная женская киберспортивная лига из Казахстана Female Pro League by Olimpbet открыла первый сезон турнира 9 октября, объединив команды из Европы, Азии и Америки.

Всего зарегистрировалось 46 коллективов с участницами из 40 стран мира. Среди них представительницы Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, России, Украины, а также Бразилии, Великобритании, Дании, Франции и других государств.

По итогам четырех квалификаций в основную стадию вышли 16 коллективов, которые боролись за выход в плей-офф.

Итоги Main Stage FPL #1

В рамках швейцарской системы 8 команд заняли лидирующие позиции, показав следующие результаты по соотношению побед и поражений.

3:0 – Imperial Valkyries , NIP Impact

3:1 – confidence , NoKami , Overpeek

3:2 – amateurs , BIG EQUIPA , Nemesis Impact

Эти команды встретятся в плей-офф с 4 по 15 ноября. Гранд-финал и финал нижней сетки состоятся в Алматы.

Яркие моменты

Предсказуемо в следующую стадию FPL прошли женские тир-1 команды, однако были и неожиданности.

В числе самых заметных событий стала победа Overpeek над BIG EQUIPA. Состав из россиянок, украинки и азербайджанки обыграл одну из самых сильных женских команд Европы, победив со счетом 2:0 и обеспечив себе путевку в следующую стадию турнира.

Из разочарований стоит отметить команду чемпиона мира по CS2 Егора «flamie» Васильева – Flame Sharks fe . Коллектив не сумел пробиться в плей-офф, уступив командам confidence, amateurs и Nemesis Impact.

Интересно, что перед стартом турнира аналитики ставили Flame Sharks fe в один ряд с лидерами женской сцены – Imperial Valkyries, BIG EQUIPA и NIP Impact.

Казахстанки на FPL

Неудачным оказался этап и для представительниц Казахстана и Центральной Азии. WinWin и DOBEG не выиграли ни разу (0:3), тогда как ALLINNERS и Warmaidens сумели одержать одну и две победы соответственно.

Единственной казахстанской киберспортсменкой, у которой есть шанс сыграть в плей-офф, остается Амира «aiveri» Жуссупова , временно выступающая за Nemesis Impact в качестве замены.

Результаты центральноазиатских коллективов показали, что регион пока уступает европейским и российским командам. Однако, по задумке Olimpbet , организатора FPL, лига именно для этого и создавалась: дать девушкам из Казахстана и Центральной Азии возможность расти профессионально и выходить на один уровень с сильнейшими мировыми составами.