0

Лучшие мировые составы вышли в плей-офф казахстанского турнира по CS2

Проход тир-1 команд, вылет фаворита и отсутствие представительниц Центральной Азии в числе сильнейших — так завершилась основная стадия первого сезона FPL by Olimpbet.

Международная женская киберспортивная лига из Казахстана Female Pro League by Olimpbet открыла первый сезон турнира 9 октября, объединив команды из Европы, Азии и Америки.

Всего зарегистрировалось 46 коллективов с участницами из 40 стран мира. Среди них представительницы Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, России, Украины, а также Бразилии, Великобритании, Дании, Франции и других государств.

По итогам четырех квалификаций в основную стадию вышли 16 коллективов, которые боролись за выход в плей-офф.

Итоги Main Stage FPL #1

В рамках швейцарской системы 8 команд заняли лидирующие позиции, показав следующие результаты по соотношению побед и поражений.

3:0 – Imperial Valkyries, NIP Impact

3:1 – confidence, NoKami, Overpeek

3:2 – amateurs, BIG EQUIPA, Nemesis Impact

Эти команды встретятся в плей-офф с 4 по 15 ноября. Гранд-финал и финал нижней сетки состоятся в Алматы.

Яркие моменты

Предсказуемо в следующую стадию FPL прошли женские тир-1 команды, однако были и неожиданности.

В числе самых заметных событий стала победа Overpeek над BIG EQUIPA. Состав из россиянок, украинки и азербайджанки обыграл одну из самых сильных женских команд Европы, победив со счетом 2:0 и обеспечив себе путевку в следующую стадию турнира.

Из разочарований стоит отметить команду чемпиона мира по CS2 Егора «flamie» Васильева – Flame Sharks fe. Коллектив не сумел пробиться в плей-офф, уступив командам confidence, amateurs и Nemesis Impact.

Интересно, что перед стартом турнира аналитики ставили Flame Sharks fe в один ряд с лидерами женской сцены – Imperial Valkyries, BIG EQUIPA и NIP Impact.

Казахстанки на FPL

Неудачным оказался этап и для представительниц Казахстана и Центральной Азии. WinWin и DOBEG не выиграли ни разу (0:3), тогда как ALLINNERS и Warmaidens сумели одержать одну и две победы соответственно.

Единственной казахстанской киберспортсменкой, у которой есть шанс сыграть в плей-офф, остается Амира «aiveri» Жуссупова, временно выступающая за Nemesis Impact в качестве замены.

Результаты центральноазиатских коллективов показали, что регион пока уступает европейским и российским командам. Однако, по задумке Olimpbet, организатора FPL, лига именно для этого и создавалась: дать девушкам из Казахстана и Центральной Азии возможность расти профессионально и выходить на один уровень с сильнейшими мировыми составами.

Партнеры Казахстана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Главные новости
Дмитрий Васильев: «Уверен, сейчас последуют судебные процессы с FIS и IBU. Потом можно будет подавать многомиллионные иски к этим федерациям»
22 октября, 08:54
Министр спорта РФ предложил включить в программу физкультуры в школах фиджитал-спорт
16 октября, 15:19
Михаил Дегтярев: «По массовости спортивный туризм входит в десятку самых популярных видов спорта. Он не подвержен влиянию санкционной политики»
13 октября, 13:29
Депутат Сергей Миронов переизбран на пост главы Федерации спортивного туризма
13 октября, 08:25
Путин отметил важность сотрудничества стран СНГ в сфере спорта
10 октября, 09:08
FIS о допуске россиян к Олимпиаде: «Финальное решение еще не принято»
21 сентября, 18:23
«Ни Россия, ни Израиль не должны участвовать». Премьер-министр Испании призвал отстранить израильских спортсменов от международных турниров
15 сентября, 14:17
Спортс” стал информационным партнером конференции «День Бренда 2025»
11 сентября, 14:00
Юлия Ефимова: «Плавание может конкурировать с футболом по популярности. Фигурное катание еще лет 10 назад мало кто знал и смотрел. Сейчас они чуть ли не популярнее футбола»
31 августа, 11:57
Шарифова о заработке в паделе: «Синнер заработал за прошлый год больше $52 млн. А в паделе первая пара в мире – миллион на двоих. Разница огромная»
29 августа, 14:38
Ко всем новостям
Последние новости
В «Лужниках» 27-28 ноября пройдет «Спорт Бизнес Конгресс». Среди участников – Михаил Мамиашвили, Наиль Измайлов, Сергей Кущенко
29 октября, 15:36
Миллион голосов за казахстанский ММА: YouTube-канал Alash Pride преодолел историческую отметку
29 октября, 08:22
Здесь все по-взрослому: как в Казахстане строится новая игровая сцена
28 октября, 07:59
Решающий матч сезона: кто станет чемпионом Казахстана?
26 октября, 07:30
Битва чемпионов в Италии и гонка «жеребят» с «красной машиной» в Германии
25 октября, 06:35
Испытания для «Порту» и «Ромы»: игры фаворитов Лиги Европы
23 октября, 08:33
Казахстан дебютировал на Кубке Азии по паделу
22 октября, 08:11
Случится ли первая победа «Кайрата» в основном турнире Лиги чемпионов?
21 октября, 09:16
«Астана» – «Актобе»: рекорд посещаемости и шоу Кайрата Нуртаса
20 октября, 09:28
Ничья в Казахстане не устроит никого
19 октября, 06:59