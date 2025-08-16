  • Спортс
  • Светлана Журова: «Гимнасты правильно сделали, что отказались от иска в CAS. Наверняка они договорились с FIG о мирном решении вопроса»
Светлана Журова: «Гимнасты правильно сделали, что отказались от иска в CAS. Наверняка они договорились с FIG о мирном решении вопроса»

Светлана Журова объяснила, почему российские гимнасты отозвали апелляции из CAS.

Ранее сообщалось, что Федерация гимнастики России (ФГР) отозвала из Спортивного арбитражного суда (CAS) иски против международной федерации (FIG), поданные из-за отказов в нейтральном статусе.

«А какой смысл нашим гимнастам судиться дальше, если их стали допускать на соревнования? Логично, что они приняли такое решение. Наверняка они договорились с международной федерацией о мирном решении вопроса.

FIG тоже не нужны лишние суды и издержки. Финансовые затраты на адвокатов и суды особенно чувствительны для нашей федерации и гимнастов. Зачем им ненужные расходы? Правильно сделали, что отказались от иска в CAS.

Думаю, что международная федерация сообщила нашей о том, что в дальнейшем будут еще какие-то послабления, и поэтому зачем сейчас судиться в такой ситуации. Стороны пришли к мирному соглашению», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
