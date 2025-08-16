7

Светлана Журова: «Уверена, что Медведева справится с ролью актрисы и может ярко блеснуть в этой сфере»

Светлана Журова считает, что Медведева может стать успешной актрисой.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева исполнит роль футболистки в фильме «Тренировка гнева».

«Фигуристы уже играли в сериалах, та же Медведева играла саму себя. Вполне себе нормально сыграла. Фигурное катание ведь на грани искусства и спорта. Фигуристы постоянно играют какие-то роли на льду, у них сто процентов прокачано актерское мастерство.

Навыки из фигурного катания помогут Медведевой в кино. У наших фигуристов артистизм – это часть тренировки, поэтому они все очень артистичные у нас. Я абсолютно уверена, что Медведева справится с ролью актрисы и может ярко блеснуть в этой сфере. Желаю ей удачи!

У нас и Света Хоркина играла в театре. Вспомните, как танцует фигуристка Елена Ильиных в балете со своим мужем Сергеем Полуниным. Это требует серьезной подготовки. Так что наши спортсмены еще как могут играть в кино, театре, балете», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Журова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
женское катание
кино
logoЕвгения Медведева
logoсборная России
logoСветлана Журова
logoЕлена Ильиных
