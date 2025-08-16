Тарасова об ограничении звонков в мессенджерах: «Мое мнение: лучше, конечно, все открывать, а не закрывать. Но если это для чего-то надо, можно и закрыть»

Татьяна Тарасова высказалась об ограничении звонков в мессенджерах.

13 августа Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp в целях противодействия преступникам.

«Блокировку звонков в мессенджерах никак особо не ощутила, потому что мало звоню. А люди, которые звонят, все об этом говорят и очень сожалеют. Но меня это никак не коснулось.

Мое мнение: лучше, конечно, все открывать, а не закрывать. Но если это для чего-то надо, можно и закрыть. Тем более если говорят, что это нужно для безопасности. Если говорят, что закрывают звонки для борьбы с мошенниками, значит, они имеют право так говорить – это же вопрос непростой.

Помешает ли мне это общаться со знакомыми за границей? Я звонила, когда таких мессенджеров не было, звонила, когда были, и буду звонить точно так же, как раньше, когда такого еще не существовало.

Главная проблема – если за звонки не платили, теперь надо платить. Кто-то может платить, а для кого-то это было большое подспорье. Надо ориентироваться на тех, кто не может платить», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова .