Депутат Журова: «Футбол – самый популярный вид спорта в России, а хоккей – национальный. Футбольных болельщиков в стране больше, а хоккейная сборная добилась большего»
Светлана Журова считает футбол самым популярным видом спорта в России.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что футбол в России по критериям популярности уступает хоккею.
– Согласны с мнением Фетисова?
– Все-таки футбол – более массовый вид спорта, болельщиков и людей, занимающихся футболом, у нас в стране больше.
Безусловно, хоккейная сборная России титулованная и добилась большего на международной арене, это тоже нужно учитывать.
Я бы сказала, что футбол – самый популярный вид спорта в России, а хоккей – национальный, – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.
