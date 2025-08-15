Светлана Журова считает футбол самым популярным видом спорта в России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил , что футбол в России по критериям популярности уступает хоккею.

– Согласны с мнением Фетисова?

– Все-таки футбол – более массовый вид спорта, болельщиков и людей, занимающихся футболом, у нас в стране больше.

Безусловно, хоккейная сборная России титулованная и добилась большего на международной арене, это тоже нужно учитывать.

Я бы сказала, что футбол – самый популярный вид спорта в России, а хоккей – национальный, – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.