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Дмитрий Свищев: «Допуск к международным соревнованиям может произойти в любой момент. Лед тронулся, нужно еще немножечко потерпеть»

Свищев считает, что допуск к россиян к соревнованиям может произойти в любой момент.

«Очень позитивный момент 2024 года — то, что нас потихоньку начинают допускать на международную арену. Хочу сказать нашим спортсменам, чтобы они не унывали, готовились, несмотря ни на что.

У нас в несколько раз выросло число всероссийских соревнований, что позволяет спортсменам оставаться в конкурентной среде.

Как мы видим, допуск к международным соревнованиям может произойти в любой момент. Лед тронулся, нужно еще немножечко потерпеть. А болельщикам хочу пожелать, чтобы их радовали спортсмены своими достижениями», — сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДмитрий Свищев
logoСпорт-Экспресс
Государственная дума
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