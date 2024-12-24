Депутат Свищев: «Овечкин – спортсмен года. Он бьет рекорды, любит свою страну и строит академию в России. Нужно больше таких людей, тогда у нас не будет проблем»
Депутат Дмитрий Свищев назвал лучшего спортсмена России в 2024-м.
«Для меня спортсменом года является Александр Овечкин. С большим уважением отношусь к нему. Это человек, который упорно добивается результата, бьет рекорды и любит свою страну.
Знаю, что он строит собственную академию в России и хочет развивать отечественный спорт. Таких людей нужно больше, тогда никаких проблем у нас не будет», – сказал член комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.
В текущем сезоне 39-летний капитан «Вашингтона» забросил 15 шайб в 18 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкину осталось 26 шайб.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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