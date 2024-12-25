Депутат Свищев о словах Лама про ЧМ в России: «Попал в секту, под русофобский дождь. 100% переобуется, ему будет стыдно. Вместо того чтобы продвигать спорт для всех, он заявляет такое»

Дмитрий Свищев раскритиковал заявления Филиппа Лама о ЧМ в России.

– Попал в секту. После чемпионата мира все заявляли, какой он был классный, какие условия хорошие. Все было на высочайшем уровне. Президент ФИФА заявлял нашему президенту, что это лучший чемпионат мира. Сам Лам ходил тогда по банкетам, радовался, выносил кубок, а сейчас резко поменял свое настроение.

Попал под русофобский дождь. Я его уважаю как футболиста, но не уважаю как человека, который заявляет такие вещи.

– Может ли он поменять мнение, после того как снимутся ограничения с российских клубов, со сборной России?

– Сто процентов он переобуется, и ему будет стыдно за то, что он сказал. Сейчас его заявления не имеют отношения к спорту. Вместо того чтобы продвигать спорт для всех, он заявляет такое», – сказал депутат Госдумы РФ.

Лам считает, что Европа «немного пострадала» от проведения ЧМ в России и Катаре: «Поэтому так важно, что Евро и Олимпиада прошли в демократических странах. Германия была прекрасной хозяйкой»