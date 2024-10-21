Дегтярев о выборах главы МОК: «Мы с любым будем работать. Я надеюсь, новый президент будет менее зависимым от западных элит»

Михаил Дегтярев заявил о готовности работать с любым новым президентом МОК.

Выборы нового главы Международного олимпийского комитета пройдут в марте 2025 года.

«Я уже говорил, мы с любым будем работать. И я очень надеюсь, что избранный новый президент Международного олимпийского комитета будет человеком верным Олимпийской хартии и принципам олимпийским и менее зависимым от западных элит.

Даже здесь не от западных элит, я бы сказал. Они очень зависят от общественного мнения.

Вот когда в Международном олимпийском комитете будут больше понимать, что они это общественное мнение сами формируют, что они трендсеттеры, а не те, кто должны ориентироваться на общественное мнение. Уверен, вообще в спорте будет больше порядка», – сказал Дегтярев в эфире канала «Россия 24».

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