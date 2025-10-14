Станет ли известен еще один участник мундиаля?

Аналитика Olimpbet на матч отборочного турнира ЧМ-2026 между сборными Португалии и Венгрии и израильского визита в Италию.

Чемпионат мира 2026. Группа F. Португалия – Венгрия. 14 октября, 23:45 (время Астаны)

По итогам матча в Лиссабоне может определиться еще один участник финальной стадии планетарного первенства 2026 года.

Есть два условия, чтобы гарантировать Португалии первое место в группе F за два тура до завершения отборочного цикла: домашняя победа над командой Венгрии и потеря очков Арменией в Ирландии.

Эксперты Olimpbet почти не сомневаются в том, что «европейские бразильцы» справятся с решением своей части этой задачи.

Португальцы пока безупречны в текущей квалификации – девять очков в трех проведенных матчах с общей разницей забитых и пропущенных мячей 9:2. И в случае благоприятного исхода в ближайшей встрече они, скорее всего, станут недосягаемы для конкурентов.

А вот венграм поражение очень сильно осложнит турнирную ситуацию. Если они не наберут очков в Лиссабоне, то с большой степенью вероятности лишатся второго места в группе.

Португальцами по разу уже были обыграны все соперники в квартете – в том числе и Венгрия, причем в Будапеште. И пусть команда под управлением Марко Росси оказала достойное сопротивление, все равно уступила на своем поле со счетом 2:3.

Статистика взаимоотношений этих соперников поистине удручающая для венгров. Из десяти личных встреч они не выиграли у португальцев ни одной, лишь раз сумев добиться ничейного исхода.

Еще один интересный факт: в восьми случаях «команда избранных» отправляла в ворота «мадьяров» ровно по три мяча – ни больше, ни меньше.

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что и на этот раз Роналду и Ко забьют минимум трижды, а сам матч на арене «Жозе Алваладе» будет «верховым».

При этом именно Криштиану называется наиболее вероятным автором результативного удара.

Группа I. Италия – Израиль. 14 октября, 23:45

В центральном матче восьмого тура квинтета I сойдутся сборные Италии и Израиля. Эксперты Olimpbet видят в хозяевах безоговорочных фаворитов, полагая, что у них шансы на победу примерно в 12 раз выше, чем у гостей.

Потерпев поражение на старте квалификации от команды Норвегии и уволив главного тренера Лучано Спаллетти, «скуадра адзурра» выдала четырехматчевую победную серию уже под управлением Дженнаро Гаттузо.

Среди поверженных противников был и Израиль, которого итальянцы формально обыграли на выезде, хотя матч проходил на нейтральном поле в столице Венгрии.

Та фееричная игра завершилась в пользу «голубой эскадры» с результатом 5:4, но маятник мог качнуться в любую сторону. Команды поочередно выходили вперед, а к исходу основного времени счет был равным – 4:4.

Правда это единственный случай в истории их взаимоотношений, когда шла столь упорная борьба. В целом «скуадра адзурра» выиграла пять матчей из пяти в противостоянии с израильтянами.

Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что четырехкратные чемпионы мира добьются победы и на этот раз. Правда, не ждут повторения будапештской результативности, хотя и верят в «верховой» характер матча.

Серьезное предпочтение отдается сборной Италии и по угловым, которых в этой игре ожидается не менее девяти.