У Казахстана больше нет шансов на ЧМ-2026, но биться надо!

Аналитика Olimpbet на игры в группе J: гостевой матч нашей сборной против команды Северной Македонии и визит Бельгии к валлийцам.

Чемпионат мира 2026. Группа J. Северная Македония – Казахстан. 13 октября, 23:45 (время Астаны)

Предпоследний матч отборочного цикла ЧМ-2026 сборная Казахстана проведет на выезде против Северной Македонии.

Эксперты Olimpbet считают хозяев явными фаворитами, полагая, что их шансы на победу в восемь с лишним раз больше, чем у гостей.

Подобные расклады вполне объяснимы. После домашней ничьей македонцев с бельгийцами в предыдущем туре квалификации (0:0), у нашей сборной не осталось даже математических шансов на выход в финальную стадию североамериканского мундиаля.

Балканцы же продолжают борьбу за поездку на ЧМ-2026, поэтому они будут запредельно мотивированы на игру с Казахстаном. «Рыси» хоть и возглавляют квинтет J, по потерянным очкам уступают и Бельгии, и Уэльсу, которые параллельно будут сражаться в Кардиффе.

Так что в сражении с «ястребами» македонцам нужна только победа – при любом другом исходе они практически лишатся шансов на победу в группе.

В пользу Северной Македонии также говорит и статистика взаимоотношений с нашей сборной. В текущем отборе казахстанцы уступили балканцам на своем поле (0:1), а товарищеская встреча между этими соперниками, состоявшаяся в июне 2021 года, завершилась разгромной победой балканцев (4:0). То есть, «ястребам» еще даже ни разу не удалось поразить ворота «рысей».

Аналитики Olimpbet не особо верят в гол сборной Казахстана и на этот раз, склоняясь к тому, что матч на арене «Тоше Проески» будет носить «низовой» характер.

Уэльс – Бельгия. 13 октября, 23:45

Центральная битва тура в четверке J – Уэльс принимает Бельгию на стадионе «Кардифф Сити». Эксперты Olimpbet отдают в этой паре серьезное предпочтение гостям.

Победитель матча ничего гарантированно не получит, но сильно приблизится к цели – поездке на чемпионат мира 2026 года.

В первую очередь это относится к «красным дьяволам», которым в двух заключительных турах квалификации предстоят встречи с аутсайдерами группы J – Казахстаном и Лихтенштейном. И там они вряд ли допустят осечку.

Валлийцам же лучше вообще не терять очков в домашнем противостоянии с бельгийцами. В случае поражения «драконы» практически лишатся надежд на первенство в группе. Да и на второе место им претендовать будет проблематично.

У Бельгии есть перевес в статистике личных взаимоотношений. История противостояния этих соперников насчитывает 16 встреч, из них «красные дьяволы» победили в семи случаях, уступили в четырех, еще пять раз фиксировался мирный исход.

Однако в родных стенах валлийцы действуют против бельгийцев довольно успешно, а трех предыдущих домашних матчах они им не проигрывали. Да и в битве первого круга этого отборочного цикла британцы сражались с Бельгией на равных – уступили в Брюсселе 3:4 с фатальным голом на последних минутах.

В общем, нет сомнений – команда Крейга Беллами даст серьезный бой коллективу Руди Гарсии. Однако аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что хозяевам вряд ли удастся сохранить свои ворота «сухими».

Более того, они верят минимум в два гола от «красных дьяволов». А также считают их явными фаворитами по угловым.