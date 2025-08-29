Шарифова о заработке в паделе: «Синнер заработал за прошлый год больше $52 млн. А в паделе первая пара в мире – миллион на двоих. Разница огромная»

Паделистка Ксения Шарифова сравнила заработки в паделе и теннисе .

Шарифова живет в Испании. До 20 лет занималась теннисом, но была вынуждена завершить карьеру. Спустя несколько лет она она дебютировала в паделе.

– Как финансово устроена карьера в паделе? Заработки ведь, наверное, не сравнимы с теннисом?

– Естественно. Видела где-то, что Яник Синнер заработал за прошлый год больше 52 миллионов долларов. А в паделе первая пара в мире заработала один миллион на двоих – при том, что они выиграли гораздо больше турниров, чем Синнер. Разница огромная.

– Тебя это не останавливало, когда решила уйти в падел?

– У меня была другая ситуация. Я получала на ресепшн 1200 евро, работая по 40 часов в неделю. А тут я могла заработать такую же сумму, пройдя всего один круг на хорошем турнире. А если играть по три турнира в месяц, то можно зарабатывать и три тысячи евро.

Плюс в паделе на многих турнирах организаторы оплачивают пару ночей в отеле, транспорт, питание. В теннисе такого нет. Проблема только в том, что много турниров в Южной Америке, на Ближнем Востоке, перелет выходит под две тысячи евро туда-обратно. Причем календарь странный, в ту же Южную Америку за сезон приходилось вернуться трижды. Выходит 6 тысяч евро только на билеты.

– Окей, с турнирами понятно, а как со спонсорами?

– Спонсоров в паделе найти даже проще, чем в теннисе, особенно в Испании. Вкладывать в падел модно, многие марки его любят, найти бесплатно хотя бы экипировку и ракетки – не проблема. Бывает, что за тысячу-две евро в год компании готовы помогать, если ты в обмен будешь проводить тренировки или мастер-классы для сотрудников.

Большинство игроков рейтингом до топ-30 подрабатывают частными тренировками для детей и любителей. Если ты профик, можно брать чуть больше, чем обычный тренер.

– Ты таким занимаешься?

– Слава богу, нет. У меня хорошие спонсоры, в том числе российский Padel Channel, которые очень мне помогают. Ребята официальные броадкастеры Premier Padel, это классный медиапроект. Я часто подключаюсь к эфирам, участвую в разных форматах и уже несколько месяцев их амбассадор.

Конечно, совсем не думать о деньгах все равно не получается. Чтобы спокойно себя чувствовать, нужно выигрывать призовые. Но по крайней мере, у меня комфортная жизнь, – сказала Шарифова.

