  • Спортс
  • Прочие
  • Новости
  • Шарифова о заработке в паделе: «Синнер заработал за прошлый год больше $52 млн. А в паделе первая пара в мире – миллион на двоих. Разница огромная»
3

Шарифова о заработке в паделе: «Синнер заработал за прошлый год больше $52 млн. А в паделе первая пара в мире – миллион на двоих. Разница огромная»

Паделистка Ксения Шарифова сравнила заработки в паделе и теннисе .

Шарифова живет в Испании. До 20 лет занималась теннисом, но была вынуждена завершить карьеру. Спустя несколько лет она она дебютировала в паделе.

– Как финансово устроена карьера в паделе? Заработки ведь, наверное, не сравнимы с теннисом?

– Естественно. Видела где-то, что Яник Синнер заработал за прошлый год больше 52 миллионов долларов. А в паделе первая пара в мире заработала один миллион на двоих – при том, что они выиграли гораздо больше турниров, чем Синнер. Разница огромная.

– Тебя это не останавливало, когда решила уйти в падел?

– У меня была другая ситуация. Я получала на ресепшн 1200 евро, работая по 40 часов в неделю. А тут я могла заработать такую же сумму, пройдя всего один круг на хорошем турнире. А если играть по три турнира в месяц, то можно зарабатывать и три тысячи евро.

Плюс в паделе на многих турнирах организаторы оплачивают пару ночей в отеле, транспорт, питание. В теннисе такого нет. Проблема только в том, что много турниров в Южной Америке, на Ближнем Востоке, перелет выходит под две тысячи евро туда-обратно. Причем календарь странный, в ту же Южную Америку за сезон приходилось вернуться трижды. Выходит 6 тысяч евро только на билеты.

– Окей, с турнирами понятно, а как со спонсорами?

– Спонсоров в паделе найти даже проще, чем в теннисе, особенно в Испании. Вкладывать в падел модно, многие марки его любят, найти бесплатно хотя бы экипировку и ракетки – не проблема. Бывает, что за тысячу-две евро в год компании готовы помогать, если ты в обмен будешь проводить тренировки или мастер-классы для сотрудников.

Большинство игроков рейтингом до топ-30 подрабатывают частными тренировками для детей и любителей. Если ты профик, можно брать чуть больше, чем обычный тренер.

– Ты таким занимаешься?

– Слава богу, нет. У меня хорошие спонсоры, в том числе российский Padel Channel, которые очень мне помогают. Ребята официальные броадкастеры Premier Padel, это классный медиапроект. Я часто подключаюсь к эфирам, участвую в разных форматах и уже несколько месяцев их амбассадор. 

Конечно, совсем не думать о деньгах все равно не получается. Чтобы спокойно себя чувствовать, нужно выигрывать призовые. Но по крайней мере, у меня комфортная жизнь, – сказала Шарифова. 

«Зря думают, что падел – пенсионерский спорт». Поговорили с лучшей паделисткой России

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoПадел
logoКсения Шарифова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зря думают, что падел – пенсионерский спорт». Поговорили с лучшей паделисткой России
20вчера, 10:15
Федерации падела России и Сербии подписали меморандум о сотрудничестве
19 августа, 07:21Фото
Сборные России и Сербии провели товарищескую матчевую встречу
18 августа, 12:26Фото
Главные новости
Спорт государственной важности СССР. Но он так и не стал большой игрой
28 августа, 06:00Спецпроект
В Москве спортивному тренеру предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней
122 августа, 16:01
Журова об ограничении звонков в мессенджерах: «Раньше как-то звонили по простому телефону, и проблем не было. Это сделано для безопасности»
11416 августа, 17:27
Итальянский ориентировщик Дебертолис скончался на Всемирных играх в Китае
112 августа, 07:33
Депутат Журова: «Главный враг российского спорта – Украина, они всем пишут жалобы, устраивают протесты. Наверняка это проплачено Западом»
10811 августа, 14:41
26-27 июля в московском саду «Эрмитаж» прошел шестой Chess & Jazz. В фестивале поучаствовала китайская шахматистка Хоу Ифань
28 июля, 16:00Реклама
Олег Матыцин: «Ковентри – компетентный руководитель. При ней Россия может вновь стать полноправным членом международного спорта»
1224 июля, 15:21
CAS отклонил апелляцию российского спортсмена, не допущенного до Олимпиады‑2024 в Париже. Имя не называется
619 июля, 15:40
87% россиян считают несправедливым отстранение российских спортсменов от международных турниров, заявили во ВЦИОМ
9117 июля, 11:03
Приходите на фестиваль Chess &amp; Jazz – арт-фигуры, шахматный квест, выступления Feduk, Zoloto, IOWA и других!
7 июля, 13:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
Дерзкий буст: ALLINNERS в новых цветах
вчера, 12:40
Единственные казахстанцы Team Novaq уступили «молодежке» Virtus.pro в финале турнира
вчера, 05:45
Аналитика на ответные матчи «Бенфика» – «Фенербахче» и «Карабах» – «Ференцварош»
27 августа, 11:06
Аналитика на решающая битва между «Кайратом» и «Селтиком. На кону – попадание в основной турнир Лиги чемпионов
526 августа, 09:59
Аналитика на матчи «Бавария» – «РБ Лейпциг» и «Вест Хэм» – «Челси»
22 августа, 10:30
Акция партнеров к UFC 314
22 августа, 08:02
В Москве пройдет фестиваль спорта и активного отдыха «Тим Фест»
6 августа, 11:30Фото
Фестиваль ИГРА в Сочи: спортивные соревнования, горный марафон и йога
5 августа, 15:19Фото
«Часто говорю девочкам, что нужно гордиться своими сильными бедрами и руками. Келли Холмс вселила в меня уверенность, Серена мощна и успешна». Защитница «Челси» Бронз о принятии себя
1211 июля, 14:00
«Сколково» готовит к запуску первый в истории акселератор спортивных технологий
9 июля, 14:35