Случится ли первая победа «Кайрата» в основном турнире Лиги чемпионов?

Аналитика на три сражения вторника: «Пафос» не выглядит фаворитом во встрече с «Кайратом», «Арсенал» должен переписать статистику во взаимоотношениях с «Атлетико» и что противопоставит «Байер-04» без Хаби Алонсо в матче с действующим победителем Лиги чемпионов?

Лига чемпионов. Общий этап. Третий тур. «Кайрат» (Казахстан) – «Пафос» (Кипр). 21 октября, 21:45 (время Астаны)

Третий тур групповой стадии главного еврокубка открывается матчем в Алматы, где «Кайрат» примет кипрский «Пафос».

Шансы соперников на успех абсолютно равными.

Обе команды и так уже стали главными сенсациями международного сезона, впервые пробившись в основную сетку ЛЧ-2025/26. При этом «Кайрат» стартовал в турнире с двух разгромных поражений – от «Спортинга» и «Реал Мадрида». «Пафос» разошелся миром с «Олимпиакосом» и крупно проиграл «Баварии».

Несомненно, оба клуба рассчитывают на благоприятный для себя исход по итогам личной дуэли. Ранее эти противники между собой никогда не встречались. Что же касается статистики их выступления в текущем международном сезоне, то она во многом схожа.

«Пафос» чуть больше забил (9 против 8) и меньше пропустил (8 против 13). Зато «Кайрат» имеет некоторое превосходство по ударам (9,5 в среднем за матч против 6) и поданным угловым (5,1 в среднем за игру против 4). Примечательно, что у соперников практически идентичное владение мячом – 44,3 % у алматинцев и 43 % у клуба из Пафоса.

В их очной встрече не особо верят в то, что команды порадуют болельщиков высокой результативностью, ожидая «низовой» характер матча на «Центральном» стадионе южной столицы.

При этом «Кайрат» наверняка забьет, а наиболее вероятным автором гола называют бразильского форварда алматинского клуба Рикардиньо.

К слову, вторым в этом списке идет казахстанский талант Дастан Сатпаев.

«Арсенал» (Англия) – «Атлетико» (Испания). 22 октября, 00:00

Один из центральных матчей всего третьего тура ЛЧ и уж точно главный в его стартовый игровой день – «Арсенал» против «Атлетико».

В этом противостоянии шансы «канонирам» на победу почти в четыре раза выше, чем у «матрасников».

Вроде бы такие расклады выглядят вполне логичными. Лондонцы входят в группу команд, набравших максимум очков в двух первых турах Лиги чемпионов – шесть. В активе мадридцев их ровно в два раза меньше – три.

У «оружейников» заметно лучше идут дела и на внутренней арене – они единолично возглавляют турнирную таблицу АПЛ, тогда как «индейцы» не входят даже в лидирующую тройку Примеры.

Однако при изучении статистики очного противостояния этих соперников, выясняется, что у «Арсенала» нет никакого преимущества. А если взять в расчет официальные матчи, то перевес и вовсе будет у «Атлетико» – победа и ничья в полуфинале триумфального для испанцев розыгрыша Лиги Европы-2017/18.

К тому же команда Диего Симеоне – одна из самых результативных в этой ЛЧ, в двух матчах она забила семь голов. В активе коллектива Микеля Артеты – четыре результативных удара. Правда, «канониры» ни разу не пропустили, а вот в ворота «матрасников» уже влетело четыре мяча.

Но сейчас намного больше верят в «Арсенал», полагая, что хозяева забьют не менее двух голов.

«Байер-04» (Германия) – ПСЖ (Франция). 22 октября, 00:00

Еще одно интереснейшее сражение состоится в Леверкузене – между местным «Байером» и «Пари Сен-Жермен».

По мнению экспертов, действующий победитель Лиги чемпионов – однозначный фаворит матча против немцев, несмотря на то, что ему предстоит сыграть на выезде.

«Фармацевты» сейчас, конечно, совсем не те, что были при Хаби Алонсо. С отъездом испанского специалиста в мадридский «Реал» из «Байера» ушла и их магическая победная аура.

В розыгрыше ЛЧ «аспириновые» дважды сыграли вничью, причем с не самыми сильными противниками – «Копенгагеном» (2:2) и ПСВ (1:1). А в Бундеслиге команда, возглавляемая теперь Каспером Юльманном, идет лишь пятой, отставая от лидирующей «Баварии» уже на семь очков.

Что касается ПСЖ, то в Лиге чемпионов этот коллектив пока не знает потерь – шесть очков из шести возможных. А ведь обе победы были одержаны в противоборстве с топовыми соперниками – «Аталантой» (4:0) и «Барселоной» (2:1). Каталонцы и вовсе были обыграны в гостях.

«Сен-Жермен» имеет серьезный перевес имеет над «Байером» в статистике: две победы в двух очных матчах с общим счетом 6:1.

В общем, практически безоговорочно верят в успех хозяев предстоящего сражения, полагая, что гости забьют на «Бай Арене» не менее двух мячей.

А самым вероятным автором гола называется свежеиспеченный обладатель «Золотого мяча», форвард ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.