  • Скорость, выносливость и дух степи: в Алматы завершился финал чемпионата Казахстана по байге
Скорость, выносливость и дух степи: в Алматы завершился финал чемпионата Казахстана по байге

Заезды лучших скакунов страны стали кульминацией сезона и подтвердили, что интерес к национальному виду спорта растёт с каждым годом.

11 октября 2025 года в Алматы состоялся финал чемпионата Республики Казахстан по байге – Olimpbet. Ему предшествовала серия из семи отборочных этапов, которые прошли в Шымкенте, Кызылорде, Талдыкоргане, Петропавловске, Астане, Павлодаре и Алматы.

Финальные заезды включали разные дисциплины: Кунан байге (для трёхлетних лошадей), Қазақстанда туған құнандар (Байге среди казахстанских жеребцов), Топ байгеАламан байге и Жорга жарыс (заезды рысистых лошадей).

Призовой фонд финала чемпионата Казахстана по байге – Olimpbet составил 100 миллионов тенге. Это одно из крупнейших вознаграждений в истории национальных конных соревнований.

Возвращение традиций

Федерация байге впервые организовала чемпионат Казахстана по этому виду спорта в 2022 году, после подписания партнерского соглашения с Olimpbet. С тех пор соревнования проходят регулярно в разных регионах страны, объединяя спортсменов, болельщиков и ценителей казахских традиций.

Директор по развитию Olimpbet Абзал Калиев подчеркнул:

«Для нас это не только ожидаемое спортивное событие, но и возможность участвовать в возрождении культурного наследия Казахстана. Мы видим, как за эти годы растет уровень соревнований, как крепнет интерес публики и возвращается дух степи. Olimpbet всегда готов оказывать поддержку тем видам спорта, где живы традиции и есть страсть к развитию».

Результаты финала чемпионата Казахстана по байге – Olimpbet 2025 года

Кунан байге (11 км), 13 участников
1 место — МММ торы
Наездник: Арнат Муратхан
Владелец: Уалихан Узаков
Тренер: Нуржигит Табылдиев (Туркестанская область)

2 место — Брокер — наездник Арнур Саматулы (г. Алматы)
3 место — Каркара — наездник Айсултан Саматулы (Алматинская область)
4 место — Ару Нур — наездник Сералы Амир (Абайская область)
5 место — Шамшырак — наездник Мейир Даулетбай (Алматинская область)

Байге среди жеребцов, рождённых в Казахстане (11 км), 17 участников
1 место — Айлун
Наездник: Султан Торехан
Владелец: Тастан Жанысбаев
Тренер: Санат Рскулов (Алматинская область)

2 место — Раушан — наездник Диас Серикбай (Жетысуская область)
3 место — Жумбак — наездник Дамир Илесбек (Жамбылская область)
4 место — Абадан — наездник Мерей Гарипуллин (Алматинская область)
5 место — Муна — наездник Арнат Муратхан (Жамбылская область)

Топ байге (18 км),16 участников
1 место — Мамлюк
Наездник: Исламнур Ертос
Владелец: Ержан Екибаев
Тренер: Айдарали Нурболат (Жамбылская область)

2 место — Кербез — наездник Арнат Муратхан (г. Алматы)
3 место — Буркит — наездник Санжар Омекей (Алматинская область)
4 место — Айкабак — наездник Мерей Гарипуллин (Алматинская область)
5 место — Диана — наездник Раян Тлеубай (Карагандинская область)

Аламан байге (25 км), 10 участников
1 место — Кюренбель
Наездник: Мерей Гарипуллин
Владелец: Сапаргали Сатпаев
Тренер: Жамбыл Бобекбай (Алматинская область)

2 место — Айман — наездник Султан Торехан (Павлодарская область)
3 место — Камбар Каска — наездник Исламнур Ертос (Алматинская область)

Жорга жарыс (9 км), 10 рысистых участников

1 место — Шунай
Наездник: Еркебулан Кадыс
Владелец: Алтаир Кымбат
Тренер: Тилеугалиулы Ербулан (Абайская область)

2 место — Ак Жаун — наездник Ербулан Тилеугалиулы (Абайская область)
3 место — Граф Лок — наездник Фархад Жайлиев (г. Астана)

