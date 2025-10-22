Казахстан дебютировал на Кубке Азии по паделу

Национальная сборная Казахстана впервые выступила на континентальных состязаниях по паделу. Они проходят с 17 по 25 октября в Катаре, объединив 17 национальных команд. Соревнование стало новой вехой в развитии падела на континенте и важным шагом для Казахстана.

В состав мужской сборной Казахстана по паделу вошли Тимур Хабибулин, Евгений Данилов, Родион Пак, Жакас Козбак, Жанибек Умбетов, Алдияр Муздыбаев, Кирилл Колганов и Ян Брек. Они попали в группу D вместе со сборными Японии, Филиппин и Ливана.

В первом матче наша команда уверенно обыграла филиппинцев – 3:0. На следующий день спортсмены встретились с Японией и вновь победили – 2:1, продемонстрировав характер и отличное взаимодействие на площадке.

В заключительном групповом матче против Ливана борьба была напряженной: в решающем сете сборная Казахстана уступила со счетом 2:1.

По итогам группового этапа казахстанская команда заняла второе место и завершила выступление на стадии группового раунда. Несмотря на это, участие в Кубке Азии стало важным шагом в развитии падела в стране.

Президент Национальной федерации падела Казахстана Арслан Абулгазин отметил:

– Мы гордимся нашей сборной и тем, как она представляет Казахстан на международной арене. Это ценный опыт, который станет основой для будущих успехов казахстанского падела.

Участие казахстанской команды стало возможным благодаря поддержке Olimpbet – генерального спонсора Национальной федерации падела Казахстана. Партнерство способствует развитию этого вида спорта в стране, созданию инфраструктуры и росту интереса.