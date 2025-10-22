0

Казахстан дебютировал на Кубке Азии по паделу

Национальная сборная Казахстана впервые выступила на континентальных состязаниях по паделу. Они проходят с 17 по 25 октября в Катаре, объединив 17 национальных команд. Соревнование стало новой вехой в развитии падела на континенте и важным шагом для Казахстана.

В состав мужской сборной Казахстана по паделу вошли Тимур Хабибулин, Евгений Данилов, Родион Пак, Жакас Козбак, Жанибек Умбетов, Алдияр Муздыбаев, Кирилл Колганов и Ян Брек. Они попали в группу D вместе со сборными Японии, Филиппин и Ливана.

В первом матче наша команда уверенно обыграла филиппинцев – 3:0. На следующий день спортсмены встретились с Японией и вновь победили – 2:1, продемонстрировав характер и отличное взаимодействие на площадке.

В заключительном групповом матче против Ливана борьба была напряженной: в решающем сете сборная Казахстана уступила со счетом 2:1.

По итогам группового этапа казахстанская команда заняла второе место и завершила выступление на стадии группового раунда. Несмотря на это, участие в Кубке Азии стало важным шагом в развитии падела в стране.

Президент Национальной федерации падела Казахстана Арслан Абулгазин отметил:

– Мы гордимся нашей сборной и тем, как она представляет Казахстан на международной арене. Это ценный опыт, который станет основой для будущих успехов казахстанского падела.

Участие казахстанской команды стало возможным благодаря поддержке Olimpbet – генерального спонсора Национальной федерации падела Казахстана. Партнерство способствует развитию этого вида спорта в стране, созданию инфраструктуры и росту интереса.

Партнеры Казахстана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта в любимой соцсети
Главные новости
Дмитрий Васильев: «Уверен, сейчас последуют судебные процессы с FIS и IBU. Потом можно будет подавать многомиллионные иски к этим федерациям»
30сегодня, 08:54
Министр спорта РФ предложил включить в программу физкультуры в школах фиджитал-спорт
4116 октября, 15:19
Михаил Дегтярев: «По массовости спортивный туризм входит в десятку самых популярных видов спорта. Он не подвержен влиянию санкционной политики»
213 октября, 13:29
Депутат Сергей Миронов переизбран на пост главы Федерации спортивного туризма
13 октября, 08:25
Путин отметил важность сотрудничества стран СНГ в сфере спорта
1910 октября, 09:08
FIS о допуске россиян к Олимпиаде: «Финальное решение еще не принято»
121 сентября, 18:23
«Ни Россия, ни Израиль не должны участвовать». Премьер-министр Испании призвал отстранить израильских спортсменов от международных турниров
21115 сентября, 14:17
Спортс” стал информационным партнером конференции «День Бренда 2025»
211 сентября, 14:00
Юлия Ефимова: «Плавание может конкурировать с футболом по популярности. Фигурное катание еще лет 10 назад мало кто знал и смотрел. Сейчас они чуть ли не популярнее футбола»
9531 августа, 11:57
Шарифова о заработке в паделе: «Синнер заработал за прошлый год больше $52 млн. А в паделе первая пара в мире – миллион на двоих. Разница огромная»
429 августа, 14:38
Ко всем новостям
Последние новости
Случится ли первая победа «Кайрата» в основном турнире Лиги чемпионов?
вчера, 09:16
«Астана» – «Актобе»: рекорд посещаемости и шоу Кайрата Нуртаса
20 октября, 09:28
Ничья в Казахстане не устроит никого
19 октября, 06:59
Der Klassiker и топ-сражение в Серии А
18 октября, 07:46
Куат Хамитов: «Если бы футбол не грабил народ миллиардами, у нас в стране было бы 10 Дубаев»
17 октября, 05:16
Скорость, выносливость и дух степи: в Алматы завершился финал чемпионата Казахстана по байге
15 октября, 08:36
Станет ли известен еще один участник мундиаля?
14 октября, 08:55
У Казахстана больше нет шансов на ЧМ-2026, но биться надо!
13 октября, 10:00
Ждем зрелищный футбол
11 октября, 08:17
Казахи против «карликов»: пора забивать?
10 октября, 08:43