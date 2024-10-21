Дегтярев о совмещении постов в Минспорта и ОКР: «С той стороны на нас смотрят и не поймут, где лица, принимающие решения»

Михаил Дегтярев высказался о совмещении постов в Министерстве спорта и ОКР.

«Надо понимать, что с той стороны, с международной, на нас смотрят и не поймут, где лица, принимающие решения. Понимаете?

То министр что-то скажет, то президент Олимпийского комитета, то глава какой-то федерации призовет к мировой революции.

Они смотрят, не поймут. И здесь нам надо единое начало и четкий диалог», – сказал Дегтярев в эфире канала «Россия 24».

Тотальная перестройка нашего спорта: что происходит?

Великие чемпионы прошлого проиграли Дегтяреву: теперь весь наш спорт – в его власти