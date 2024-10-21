Дегтярев о совмещении постов в Минспорта и ОКР: «С той стороны на нас смотрят и не поймут, где лица, принимающие решения»
Михаил Дегтярев высказался о совмещении постов в Министерстве спорта и ОКР.
«Надо понимать, что с той стороны, с международной, на нас смотрят и не поймут, где лица, принимающие решения. Понимаете?
То министр что-то скажет, то президент Олимпийского комитета, то глава какой-то федерации призовет к мировой революции.
Они смотрят, не поймут. И здесь нам надо единое начало и четкий диалог», – сказал Дегтярев в эфире канала «Россия 24».
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Опубликовала: Мария Величко
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