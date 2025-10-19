Ничья в Казахстане не устроит никого

Аналитика Olimpbet на важнейший матч чемпионата Казахстана между «Астаной» и «Актобе». А также – на ожидаемую «легкую прогулку» «Тобола» в Талдыкорган.

Казахстан. Премьер-лига. 25-й тур. «Астана» (Астана) – «Актобе» (Актобе). 19 октября, 17:00 (время Астаны)

Центральным событием предпоследнего, 25-го, тура КПЛ станет матч между «Астаной» и «Актобе».

В этом сражении эксперты Olimpbet считают явными фаворитами хозяев, полагая, что у них шансов на победу примерно в три с половиной раза больше, чем у гостей.

Столь высокие ожидания от столичной команды не удивляют. В родных стенах «Астана» очень успешно действует против «красно-белых». В ее пользу завершились девять из десяти предыдущих домашних дуэлей с «Актобе».

Кроме того, в этом году астанчане уже обыграли актюбинцев и на их поле. Причем, напоминает Olimpbet Arena , в двух последних личных встречах «Актобе» даже не забивал.

Между тем, исход этого противостояния чрезвычайно важен для обеих команд. «Астана» ведет борьбу за чемпионство с «Кайратом», «Актобе» заочно сражается с «Елимаем» из Семея за четвертое место, дающее путевку в еврокубки на следующий сезон. Ничейный результат не устроит ни тех, ни других.

У коллектива Григория Бабаяна – самая грозная атака в казахстанской Премьер-лиге. В 24 предыдущих турах столичная команда забила ровно 60 голов (2,5 в среднем за игру). Это на 26 мячей больше, чем в активе «Актобе». Заметно лучше у «Астаны» и разница (+24 против +12).

В общем, по всем раскладам астанчане – безоговорочные фавориты предстоящей битвы.

При этом аналитики Olimpbet сомневаются в том, что соперники порадуют болельщиков высокой результативностью, прогнозирую «низовой» характер матча на «Астана Арене».

«Жетысу» (Талдыкорган) – «Тобол» (Костанай). 19 октября, 15:00

«Семиреченцы» примут на своем поле крайне неудобного для себя противника. «Жетысу» выиграл лишь один из десяти последних очных матчей у «Тобола», а четырех предыдущих неизменно уступал.

«Комбайнеры» оказались сильнее и в двух встречах, состоявшихся уже по ходу текущего сезона – сначала в 1/8 финала розыгрыша Кубка Казахстана, а затем игре первого круга чемпионата.

Эксперты Olimpbet и на этот раз отдают серьезное предпочтение «желто-зеленым», полагая, что скорее гости победят с форой, чем хозяева добьются хотя бы мирного исхода.

Талдыкорганская команда уже не решает серьезных турнирных задач на финише чемпионата. Вылет из Премьер-лиги ей не грозит, но и выше итогового десятого места в таблице она вряд ли поднимется.

«Тобол» же, ставший обладателем Кубка страны, точно финиширует в топ-3 и при этом сохраняет теоретические шансы подняться выше.

То есть, разница в мотивации тоже не в пользу «Жетысу». Хотя «семиреченцы», конечно же, постараются порадовать родных болельщиков в концовке непростого для команды сезона.

Но аналитики Olimpbet все же больше верят в успех «Тобола», от которого в Талдыкоргане ожидают не менее двух забитых мячей.