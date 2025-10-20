«Астана» – «Актобе»: рекорд посещаемости и шоу Кайрата Нуртаса

Матч 25-го тура Казахстанской Премьер-лиги между «Астаной» и «Актобе» вошел в историю. На трибунах «Астана Арены» собрались 28 211 зрителей – рекорд за все время существования КПЛ.

Команды оправдали зрительский ажиотаж и подарили болельщикам восемь голов. Шесть из них пришлись на первый тайм.

Игра завершилась победой хозяев. «Астана» забила пять мячей, пропустила три и сохранила интригу в борьбе за чемпионство.

Большим подарком для болельщиков стала насыщенная развлекательная программа от спонсора обеих команд – Olimpbet. Ее апофеозом стало выступление Кайрата Нуртаса. Любимец публики исполнил несколько песен в футболке «Астаны».

Генеральный директор клуба Кайсар Бекенов отметил, что рекорд стал возможен благодаря совместной работе всех участников чемпионата:

«Спасибо Olimpbet за организацию яркого футбольного праздника! Благодаря вашей поддержке матчдей превратился в настоящее событие, где царила атмосфера драйва, эмоций и любви к футболу. Спасибо за вклад в развитие футбольной культуры и за то, что делаете каждую игру особенной!»

Olimpbet является не только спонсором обоих клубов, установивших новый рекорд КПЛ, но и ключевым партнером самой Казахстанской Премьер-лиги. За пять лет сотрудничества с КПЛ в компании отмечают рост зрительского интереса со стороны болельщиков.

Так, из сезона в сезон увеличивается посещаемость матчей лиги. А по итогам 25 туров чемпионата текущего года она приближается к отметке в один миллион зрителей – еще одному рекордному показателю в истории турнира.