  • Куат Хамитов: «Если бы футбол не грабил народ миллиардами, у нас в стране было бы 10 Дубаев»
Казахстанский боец ММА Куат Хамитов в свежем выпуске YouTube-канала Namys Fighting вновь высказался по поводу клуба «Кайрат» и ситуации вокруг казахстанского футбола.

После матча, который завершился разгромной победой мадридского клуба, Куат Хамитов оставил пост в Instagram, заявив, что «рыбам нечего делать там, где плавают акулы».

За это 37-летний боец подвергся широкой критике. Болельщики обвинили его в излишнем негативе и отсутствии поддержки клуба, представляющего Казахстан на международной арене.

— Почему говорят, что я неправ? Люди были рады, потому что увидели звезд. Когда ты с детства болеешь за команду, и в твой поселок приезжает Криштиану Роналду — это праздник. Я бы и сам без трусов пошел бы, если бы он приехал. Люди радовались просто тому, что приехал «Реал».

Но где я был неправ? Они проиграли 0:5, могли и восемь пропустить. Потом сборная еще кому-то проиграла. А вчера молодежка, про которую говорили, что есть будущее, проиграла Андорре — команде, которая не выигрывала шесть лет. Где я тут неправ?

Также Хамитов подчеркнул, что до сих пор не видит реальных достижений в футболе, несмотря на еврокубковую кампанию «Кайрата».

— Это только начало. Посмотрите, что будет в конце. Впереди еще 6-7 игр. Люди любят сравнивать себя с другими, но топовые европейские команды не грабят свой народ. Я не слышал, чтобы Роналду грабил народ миллиардами.

По его мнению, финансирование спорта в стране должно быть полностью пересмотрено:

— Казахстанскому спорту нужно полностью запретить государственное финансирование. Пусть ищут спонсоров, букмекеров. Тогда, через 5-10 лет, если поднимутся без народных денег, то я сам буду сидеть на первом ряду и поддерживать. Но сейчас они навредили. На те деньги, что ушли на футбол с момента вступления в УЕФА, можно было бы построить 10 Дубаев. А у нас старики и матери подметают улицы. После всего этого выходить на поле и радоваться… только глупые люди могут радоваться.

Смотрите полный выпуск, в котором Куат Хамитов ответил на ряд вопросов, в том числе о своем будущем, о самых сложных соперниках, возможном бое с Алексеем Махно и о многом другом.

