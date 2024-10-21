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Михаил Дегтярев: «Мы получаем сигналы со стороны МОК, что готовность к налаживанию диалога есть. Просто им надо заниматься, а не призывать разогнать всех и вся»

Дегтярев заявил, что РФ является частью международного спортивного движения.

«Самое главное, что есть такое понятие – спортивный суверенитет. Мы им обладаем. Начнем с этого. Что это означает? Что у нас наша индустрия полностью обеспечивает себя всем необходимым. Инфраструктура достаточно развитая, за исключением нескольких в пазле единиц. Спортивное образование одно из самых лучших в мире.

И мы регулярно, кстати говоря, на встречах с иностранными моими партнерами, министрами, получаем запросы на то, чтобы помочь подучить кого-то по тому или иному виду, или прислать студентов, или дать преподавателей, тренеров. Ну и, собственно, сама сеть детско-юношеских спортивных школ и тренерский состав. Это самое главное, кадры. Всем этим мы обладаем. Есть сложности с выходом на международную арену, повторяться мы не будем.

Однозначно можно сказать, что бан нашего Олимпийского комитета, ряда федераций, конечно, несправедливое решение, которое мы будем исправлять. Но в юридическом ключе.

Мы получаем и оттуда сигналы со стороны Международного олимпийского комитета и разных федераций, что готовность к налаживанию диалога есть. Просто им надо заниматься. А не через телевизор призывать разогнать всех и вся, и переделать всю поляну. Этого не получится, и не надо даже в эту сторону смотреть.

Россия является, являлась и будет являться частью международного спортивного движения. Это важно понимать», – сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев в эфире канала «Россия 24». 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Министерство спорта России
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