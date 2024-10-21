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Дегтярев про представителей бизнеса во главе федераций: «Управлению отраслью надо учиться, а не просто быть чемпионом, выходцем откуда-то из спорта»

Михаил Дегтярев объяснил причину объединения российских спортивных федераций.

«У нас ведь в чем проблема? Отрасль спорта очень долгое время занималась таким автономным развитием и не было притока кадров, управленцев из других отраслей. Это большая сложность. И она вот здесь.

То есть бытует мнение, может быть бытовало, что спорт это только спортсмен, это только чемпион, он все знает, все умеет. Подождите, спорт и спортивная индустрия, и образование спортивное, это большая очень отрасль, которая требует и применения всех подходов, и управленческих, и в области финансирования, и в области кадрового обеспечения, и географического, пространственного планирования и развития.

Для этого нужно учиться, и для этого нужно, чтобы в отрасль приходили управленцы с соответствующим образованием, опытом из других отраслей, понимаете, из экономики.

Мы именно сейчас поэтому такие решения стали принимать по федерациям по видам спорта. На гимнастике у нас сейчас Олег Валентинович Белозеров, «РЖД». На водные виды Дмитрий Аркадьевич Мазепин из крупного бизнеса приходит. На легкую атлетику Петр Михайлович Фрадков, «Промсвязьбанк». И этот курс будет продолжен.

То есть управление, это, вообще говоря, этому надо учиться. А чтобы этому научиться, нужно жизнь прожить, нужно чем-то крупным управлять, уметь. А не просто быть чемпионом, спортсменом, выходцем откуда-то из спорта», – сказал министр спорта РФ в эфире «Россия 24».

Великие чемпионы прошлого проиграли Дегтяреву: теперь весь наш спорт – в его власти

Тотальная перестройка нашего спорта: что происходит?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
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