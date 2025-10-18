0

Der Klassiker и топ-сражение в Серии А

Аналитика Olimpbet на матчи «Баварии» с дортмундской «Боруссией» и «Ромы» с «Интером».

Германия. Бундеслига. «Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд). 18 октября, 21:30 (время Астаны)

Внимание к Der Klassiker – матчам «Баварии» против «черно-желтой» «Боруссии» – приковано не только по всей Германии, но и далеко за ее пределами. Тем более что на этот будет встреча не просто грандов, а лидеров Бундеслиги.

Обе команды в этом сезоне ни разу не проиграли – ни на внутренней арене, ни на международной. Более того, «Бавария» все матчи завершила в свою пользу, набрав максимум очков в национальном первенстве и в Лиге чемпионов, победив в 13 матчах подряд.

Впрочем, эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что в ближайшем матче «шмели» будут как никогда близки к поражению. Они видят в «красной машине» безоговорочного фаворита.

С одной стороны, почти абсолютная вера в успех баварцев не должна удивлять. Если взглянуть на общую статистику взаимоотношений, то они выигрывают в этом противостоянии в два раза чаще. А на своем поле мюнхенцы вообще имеют подавляющий перевес.

С другой – в двух предыдущих домашних матчах «Бавария» не смогла победить «Боруссию», потерпев поражение 0:2 в сезоне-2023/24 и сыграв вничью 2:2 уже в марте этого года. Однако до этого дортмундцы уступили в гостях восемь раз подряд.

Der Klassiker традиционно отличается повышенной результативностью, особенно если дело происходит в Мюнхене. Поэтому аналитики Olimpbet практически не сомневаются, что и на этот раз «верх» будет пробит.

При этом они склоняются к тому, что хозяева забьют не менее трех мячей, а наиболее вероятным автором гола называют английского нападающего «Баварии» Харри Кейна.

Италия. Серия А. Седьмой тур. «Рома» – «Интер». 18 октября, 23:45

Центральная битва седьмого тура чемпионата Италии состоится в Риме, где местная «Рома» примет «Интер». Эксперты Olimpbet не видят здесь явного фаворита, хотя и отдают предпочтение миланскому клубу.

И это притом, что «черно-синие» предстоит сыграть в гостях, а в таблице они располагаются на две строчки ниже столичной команды.

Правда, отставание «нерадзурри» от «джиалоросси» составляет всего три очка. Так что в случае победы на «Стадио Олимпико» «Интер» догонит римлян в таблице и даже опередит их по разнице мячей.

Кроме того, у «нерадзурри» достаточно серьезное преимущество перед «волками» по личным взаимоотношениям, прежде всего – на поле «Ромы». Четыре последних очных дуэли в Риме остались за гостями из Милана с общим счетом 10:2.

В общем, «Интер» – крайне неудобный противник для «Ромы». Как и для ее главного тренера Джан Пьеро Гасперини, который до этого руководил «Аталантой» и с ней проиграл миланцам восемь матчей кряду.

Несмотря на то, что «черно-синие» забили больше всех в итальянском первенстве, аналитики Olimpbet не особо верят в высокую результативность матча на «Олимпийском».

Они вполне допускают, что гостям для победы вполне может хватить и одного забитого мяча. Его автором с высокой степенью вероятности может стать аргентинский форвард «Интера» Лаутаро Мартинес.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
