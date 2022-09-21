Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова ответила на вопрос, кто из спортсменов может попасть под мобилизацию.

«Пока не знаю даже. Это Минобороны будет формировать – кто...

Но в основном спортсмены в офицерских званиях, если они в ЦСКА или «Динамо» были.

Кто проходил через спортроты, имели военные специальности, значит, скорее всего попадают в частичную мобилизацию», – сказала Журова.

Свищев о том, попадут ли спортсмены под мобилизацию: «Сейчас никто не сможет дать правдивой информации. Все, кто будут отвечать, это будет болтовня»