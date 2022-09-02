Журова о допуске России к генассамблее олимпийских комитетов: «Надеюсь, не станет хуже. Может, нас пригласят и подвергнут обструкции»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала новость о приглашении России на генеральную ассамблею олимпийских комитетов, которая пройдет в Сеуле в октябре.

«Надеюсь, что не станет хуже. Знаете, может, нас пригласят и подвергнут какой-нибудь обструкции. Кстати, правильный посыл идет от спортсменов ряда федераций – к примеру, теннисной и других. Спортсмены говорят, что должны соревноваться с лучшими. Мы сейчас слышим глас норвежских лыжников и биатлонистов – не чиновники высказываются, а именно спортсмены.

Когда Международный олимпийский комитет (МОК) давал рекомендации не допускать россиян до соревнований, они руководствовались тем, что это якобы небезопасно: вдруг будет у кого-то неадекватная реакция против наших атлетов.

Но уже именно спортсмены говорят: «Почему мы должны на спортивном объекте устраивать ристалища и гладиаторские бои по политическим причинам?» И чем больше спортсменов будет таким образом высказываться в адрес россиян, то скорее мы окажемся на соревнованиях», – сказала Журова.

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