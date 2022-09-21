Свищев о том, попадут ли спортсмены под мобилизацию: «Сейчас никто не сможет дать правдивой информации. Все, кто будут отвечать, это будет болтовня»

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту сообщил, что не знает, попадут ли спортсмены под мобилизацию.

Сегодня президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране.

«Завтра к вечеру я смогу вам дать более-менее правдивую информацию. Сейчас никто не сможет вам дать правдивой информации. Все, кто будут отвечать, это будет болтовня», – сказал Свищев.

Наши спортсмены просят досрочную пенсию (как у шахтеров), хотя в 2018-м чемпионы из Думы повысили пенсионный возраст

Наш биатлон обвиняют в связях с армией, но вот парадокс: Фуркад, Дальмайер, Нойнер – тоже военнослужащие