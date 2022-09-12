Светлана Журова: «Надо поддерживать спорт в регионах, сохранять призовые. Чтобы чемпионат России для спортсменов был так же важен, как чемпионат мира»

Светлана Журова высказалась о переходах российских спортсменов в другие страны.

«Пока только ходят разговоры, что кто-то хочет из наших спортсменов сменить спортивное гражданство. То, что их примут в других странах, тоже вопрос.

Если это было бы год назад, то мы спокойнее относились бы к таким новостям, потому что эти переходы в другие страны были и раньше.

Тем спортсменам, которые покинут страну, придется пройти год спортивного карантина, а потом вливаться в новую систему. Там их могут попросить делать нелицеприятные выказывания в адрес России, вопрос – готовы ли они делать это.

Нам надо не что-то предлагать и откупаться от спортсменов, а сохранять поддержку в каких-то регионах, сохранять на региональных соревнованиях призовые.

Нужно, чтобы для них был чемпионат России так же важен, как чемпионат мира», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы.

Уже 5 фигуристов-юниоров сменили гражданство перед сезоном. Это бегство после отстранения России или так было всегда?