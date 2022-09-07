Депутат Журова: «Если Федотов будет выступать в КХЛ, никаких проблем не будет. Он может служить в спортроте, играя за клуб»

Светлана Журова поделилась мнением о ситуации с Иваном Федотовым.

1 июля вратарь сборной России, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он был отправлен в Северодвинск.

Ранее появилась информация о том, что Федотов подписал контракт с ЦСКА на 3 года.

– Если Федотов будет выступать в КХЛ, то никаких проблем не будет. Каким-то образом он легализует то, что не сделал в свое время. Ему надо было вовремя готовить все документы. Что Федотов, к сожалению, не сделал.

Служба в спортроте подразумевает то, что ты можешь служить в армии, не отрываясь от тренировок, сборов и соревнований. Просто составляется специальный график, и многие спортсмены так и делали. Это практика, выстроенная десятилетиями.

– То есть Федотов может пройти службу в ЦСКА?

– Он может служить в спортроте, играя не только за ЦСКА, но и за «Спартак», «Динамо» и за другой клуб. Единственный момент, что когда присяга, то надо месяц находиться в части. Судя по всему, Федотов решил все эти вопросы, – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.