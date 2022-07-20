Депутат Журова: «Делать альтернативные соревнования надо, вопрос – кто на них приедет. Не надо тешить себя иллюзиями, что будет много стран»

высказалась об идее проведения для российских спортсменов альтернативных соревнований во время Олимпиады-2024.

«Абсолютно точно надо делать альтернативные соревнования, вопрос, кто на них приедет. Не надо себя тешить иллюзиями, что будет много стран.

В то же время я считаю, нужен совсем другой уровень поддержки Спартакиады.

Потому что в советское время на ней были и призовые достаточно серьезные, многим квартиры давали. Как раз именно Спартакиада, а не Олимпиада, давала спортсменам такую возможность.

И победить на Спартакиаде ценилось очень высоко. Наша задача в том, чтобы возвести соревнования в ранг очень серьезных.

Например, никто не ходит смотреть чемпионаты России по многим видам спорта. А в нынешней ситуации по телевизору показывают такие виды, которые раньше и не появились бы на экране.

И надо призывать болельщиков, чтобы они поддерживали не только футбол и хоккей. Нужно и другим соревнованиям придавать вес и значение, надо быть солидарными.

Вот сейчас ругают тех, кто меняет спортивное гражданство, но тогда вопрос к болельщикам: вы не хотите пойти и поддержать спортсменов на соревнованиях ногами? Особенно в не самых популярных видах спорта? Чтобы потом никого не упрекать.

Не сидите на диване и не критикуйте тех, кто собрался куда-то уезжать. Спортсмен же выступает для болельщиков, а не для себя.

И если болельщики не ходят на соревнования, то какие претензии к спортсменам? Атлеты ищут внимания болельщиков», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ.

Замглавы МИД РФ: «Будем бороться с попытками изолировать Россию в международном спортивном движении. Минспорт работает со странами БРИКС, СНГ, ШОС»