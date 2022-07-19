Замглавы МИД РФ: «Будем бороться с попытками изолировать Россию в международном спортивном движении. Минспорт работает со странами БРИКС, СНГ, ШОС»

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия будет бороться с попытками изолировать ее в международном спортивном движении.

«Мы принимаем к сведению те попытки изолировать Россию, в том числе, в международном спортивном движении. Для нас это является отрицательной данностью, мы будем и далее с этим бороться. Сейчас мы много работаем над тем, чтобы использовать, в том числе, спортивный потенциал таких объединений, как БРИКС, СНГ, ШОС.

В этих странах, в этих региональных союзах, которые становятся все более заметными на международном уровне, проживает большая часть населения Земли.

спорта РФ, с которым мы тесно координируем наше взаимодействие, активно работает с этим кругом стран.

Таким образом, мы получаем серьезные международные мероприятия, которые будут все больше, на мой взгляд, становиться популярными», – сказал Вершинин.