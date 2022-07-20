Светлана Журова: «Карлсен отказывается играть с Непомнящим по политическим убеждениям, я уверена. Именно нашему спортсмену он не хочет проигрывать»

Теги Магнус Карлсен Светлана Журова Ян Непомнящий матч на первенство мира Политика Шахматы

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что Магнус Карлсен по политическим причинам отказался играть с Яном Непомнящим в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

Сам норвежец ранее объяснил, что не хочет участвовать в матче против россиянина из-за отсутствия мотивации.

«Конечно, Карлсен отказывается играть с Непомнящим по политическим убеждениям, я в этом уверена. К сожалению, сейчас так. Странно, когда лучшие шахматисты не хотят играть друг с другом, это неправильно.

Магнус боится осуждения у себя на родине, поэтому не хочет играть с Яном. Его там все любят, он боится, что народ начнет по-другому относиться. Он понимает, что надо подождать, а потом можно спокойно сыграть через несколько лет.

Не думаю, что у Карлсена есть страх проиграть Непомнящему. Сейчас поиграть русскому – такое себе удовольствие. Именно нашему спортсмену он не хочет проигрывать, портить репутацию. Будь там какой-нибудь другой шахматист, он сыграл бы, ему было бы не так обидно», – сказала Журова.

«Нет никакого желания играть, я не выйду на матч». Карлсен отказался от поединка с Непомнящим за шахматную корону – и что теперь?

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