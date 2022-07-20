Светлана Журова: «Карлсен отказывается играть с Непомнящим по политическим убеждениям, я уверена. Именно нашему спортсмену он не хочет проигрывать»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что Магнус Карлсен по политическим причинам отказался играть с Яном Непомнящим в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

Сам норвежец ранее объяснил, что не хочет участвовать в матче против россиянина из-за отсутствия мотивации.

«Конечно, Карлсен отказывается играть с Непомнящим по политическим убеждениям, я в этом уверена. К сожалению, сейчас так. Странно, когда лучшие шахматисты не хотят играть друг с другом, это неправильно.

Магнус боится осуждения у себя на родине, поэтому не хочет играть с Яном. Его там все любят, он боится, что народ начнет по-другому относиться. Он понимает, что надо подождать, а потом можно спокойно сыграть через несколько лет.

Не думаю, что у Карлсена есть страх проиграть Непомнящему. Сейчас поиграть русскому – такое себе удовольствие. Именно нашему спортсмену он не хочет проигрывать, портить репутацию. Будь там какой-нибудь другой шахматист, он сыграл бы, ему было бы не так обидно», – сказала Журова.

«Нет никакого желания играть, я не выйду на матч». Карлсен отказался от поединка с Непомнящим за шахматную корону – и что теперь?