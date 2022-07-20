Светлана Журова: «Есть желание призвать всех иностранных спортсменов высказываться как Паттерсон: поддержать принципы спорта вне политики. Но многие боятся»

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила слова австралийской легкоатлетки Элиноры Паттерсон, которая скептически высказалась об отстранении россиян от ЧМ в Юджине.

«Есть такое желание призвать всех иностранных спортсменов примерно так же высказываться, как Паттерсон: быть нейтральным, или, по крайней мере, поддержать именно принципы спорта вне политики.

Например, теннисисты со своей федерацией высказали свою точку зрения. Они хотят быть федерацией, которая соответствует Олимпийской хартии и абсолютно четко этому придерживается. Это их принцип.

Если бы так все спортсмены начали говорить, то и ситуация могла бы поменяться. Но многие спортсмены, к сожалению, боятся. Непросто держать удар», – сказала Журова.

«Я бы не относилась легкомысленно к бану целой нации». Чемпионка мира Элинор Паттерсон об отстранении России

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