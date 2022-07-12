«Надо ехать в Лозанну, сидеть под зданием МОК и требовать разъяснений». Фетисов о возможном неучастии России на Олимпиаде-2024 в Париже

Вячеслав Фетисов оценил высказывания почетного члена МОК Крэйга Риди о том, что российские спортсмены могут пропустить Олимпиаду-2024 в Париже.

«Интересный посыл. Крэйг Риди обусловливает это тем, что наши спортсмены не смогут пройти квалификацию. С другой стороны, они рекомендуют федерациям по видам спорта не допускать наших спортсменов.

Какой-то абсурдный, замкнутый круг. Наши спортивные чиновники должны что-то сделать. Надо ехать туда, в Лозанну, сидеть под зданием МОК и требовать разъяснений. С какой стати спортсмены должны страдать?» – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы РФ.