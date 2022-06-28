Александр Тихонов: «Норвегия – профашистская страна. Когда фашисты шли на Советский Союз, норвежцы шли вместе с ними»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону поделился мнением о санкциях в отношении российского спорта из-за спецоперации на Украине.

– Как вы реагируете на санкции в нашем спорте?

– В нынешней ситуации надо думать о том, как выжить и не потерять уровень.

– Как в такой ситуации быть, когда одни санкции?

– Они к нам придут. Вот норвежский лыжник недавно заявил, что ему противен флаг России и он не хочет общаться с российскими спортсменами из-за Украины.

Надо им правильно отвечать: а кто такие норвежцы? Когда фашисты шли во время ВОВ на Советский Союз, норвежцы шли вместе с ними. Вы профашистская страна. Поэтому не надо бояться об этом им говорить.

Мне нравятся последние заявления и выступления . Они стали смелыми. Это должно было быть 20 лет назад.

Лукашенко и Путин – это два лидера, которые говорят простым и понятным языком по Салтыкову-Щедрину: «не употребляйте мудреных слов с собеседником, и будет все понятно тебе и собеседнику».

– Как отреагировали на слова главы МОК Томаса Баха, который заявил, что участие российских атлетов на летних Играх в Париже зависит от политической ситуации?

– МОК – это подневольная организация. Там 90% денег США. А кто платит, тот и музыку заказывает.

Томаса я хорошо знаю, у меня есть его прямой телефон. Он ничего не может сделать в такой ситуации. Так же, как ничего не может сделать Европа, которая сегодня снабжает Украину оружием. Баху сказали: поступай вот так, – сказал Тихонов.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности