Александр Тихонов: «Норвегия – профашистская страна. Когда фашисты шли на Советский Союз, норвежцы шли вместе с ними»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о санкциях в отношении российского спорта из-за спецоперации на Украине.
– Как вы реагируете на санкции в нашем спорте?
– В нынешней ситуации надо думать о том, как выжить и не потерять уровень.
– Как в такой ситуации быть, когда одни санкции?
– Они к нам придут. Вот норвежский лыжник недавно заявил, что ему противен флаг России и он не хочет общаться с российскими спортсменами из-за Украины.
Надо им правильно отвечать: а кто такие норвежцы? Когда фашисты шли во время ВОВ на Советский Союз, норвежцы шли вместе с ними. Вы профашистская страна. Поэтому не надо бояться об этом им говорить.
Мне нравятся последние заявления и выступления Владимира Путина. Они стали смелыми. Это должно было быть 20 лет назад.
Лукашенко и Путин – это два лидера, которые говорят простым и понятным языком по Салтыкову-Щедрину: «не употребляйте мудреных слов с собеседником, и будет все понятно тебе и собеседнику».
– Как отреагировали на слова главы МОК Томаса Баха, который заявил, что участие российских атлетов на летних Играх в Париже зависит от политической ситуации?
– МОК – это подневольная организация. Там 90% денег США. А кто платит, тот и музыку заказывает.
Томаса я хорошо знаю, у меня есть его прямой телефон. Он ничего не может сделать в такой ситуации. Так же, как ничего не может сделать Европа, которая сегодня снабжает Украину оружием. Баху сказали: поступай вот так, – сказал Тихонов.
Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности