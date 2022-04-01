Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о переводе более 2 млн долларов для поддержки олимпийского сообщества Украины.

Средства от МОК и Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) выделены Фонду солидарности, который был создан в марте.

«С учетом сложных обстоятельств мы рады слышать о большом прогрессе, который достигнут в целях поддержки спортсменов и олимпийского сообщества Украины.

Также впечатляет, что эта солидарность выражается в рамках олимпийского движения, которое объединяется для оказания столь необходимой помощи», – заявил глава МОК Томас Бах.