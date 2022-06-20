Депутат Свищев: «Бах делает заявления согласно конъюнктуре. Пока в мире спорта не так много благоразумия, но мы уверены, что эта истерия пройдет»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев оценил высказывания Томаса Баха, заявившего, что МОК пока не готов отозвать рекомендации об отстранении российских спортсменов.

«Господин Бах делает заявления согласно конъюнктуре, это нам уже давно понятно.

Мы уже не слишком-то рассчитываем на скорую благоразумность с той стороны, поскольку рекомендации МОК в отношении наших спортсменов были чрезмерными и политизированными.

К сожалению, пока в мире спорта на международной арене не так много благоразумия, но мы уверены, что рано или поздно эта истерия пройдет. И будет любопытно тогда уже посмотреть на то, что будет заявлять господин Бах», – сказал Свищев.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности