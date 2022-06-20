Дмитрий Носов: «Европе грозит энергетический кризис, весь мир трясет. Бах – заложник системы»

Бронзовый призер Афин-2004 по дзюдо Дмитрий Носов назвал главу МОК Томаса Баха заложником в ситуации с отстранениями российских спортсменов.

«Бах – заложник системы, которая диктует правила мировой политики. Идет борьба и переговоры мировых лидеров.

В Европе понимают, куда пришли, ей грозит энергетический кризис, весь мир трясет.

Мировые лидеры находятся в процессе переговоров за кулисами», – сказал Носов.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности