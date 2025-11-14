0

Ланда, Швагирев или Помазан? Голосуй за вратаря года в медиафутболе

Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на приз лучшему вратарю года.

Стартовало голосование в номинации Лучший вратарь года на премии WINLINE Media Football Awards.

На приз претендуют: Дмитрий Ландаков (2Drots), Максим ШвагиревАмкал»), Иван ЗириковБроукБойз»), Евгений Помазан (ФК «10»), Дмитрий Арапов («СиндЕкат») и Павел Ковалев (Lit Energy).

Голосование стартовало 11 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Голосуй в номинации Лучший вратарь года

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
