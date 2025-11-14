Ланда, Швагирев или Помазан? Голосуй за вратаря года в медиафутболе
Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на приз лучшему вратарю года.
Стартовало голосование в номинации Лучший вратарь года на премии WINLINE Media Football Awards.
На приз претендуют: Дмитрий Ландаков (2Drots), Максим Швагирев («Амкал»), Иван Зириков («БроукБойз»), Евгений Помазан (ФК «10»), Дмитрий Арапов («СиндЕкат») и Павел Ковалев (Lit Energy).
Голосование стартовало 11 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости