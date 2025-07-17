Экс-хавбек «КАМАЗа» Фартуна может остаться в 2Drots. Хавбек поддерживает форму в клубе
Борис Фартуна может перейти в 2Drots.
«Боря Фартуна поддерживает форму в 2Drots. Выглядит очень неплохо, живенько.
Он немножко переборщил с нагрузками. У него какой-то спазм. Так бы и вчера мог сыграть в товарищеском матче. Как футболист он мне симпатичен.
Я бы хотел, чтобы он остался у нас. Но у Бори ориентир на проффутбол. Если там у него не будет хороших вариантов, то, возможно, он выберет медиафутбол.
Но пока проффутбол у него на первом месте», – сказал главный тренер 2Drots Дмитрий Смирнов.
Фартуна покинул «КАМАЗ» в конце июня.
Хавбек выступал за 2Drots в первых трех сезонах WINLINE Медиалиги и помог команде дважды выиграть турнир.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: твич-канал Василия Маврина
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