Экс-хавбек 2Drots Фартуна покинул «КАМАЗ»

Борис Фартуна больше не будет выступать за «КАМАЗ».

Об этом сообщили соцсети клуба.

«Борис Фартуна завершает свой этап в составе ФК «КАМАЗ». Он пришел к нам в статусе звезды медийного футбола – яркий, узнаваемый, с армией поклонников. Однако в Набережных Челнах Борис сделал главный выбор в своей карьере: он поставил футбол на первое место», – говорится в заявлении клуба.

В составе «КАМАЗа» Фартуна провел два сезона. В них он сыграл 48 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевых паса.

До «КАМАЗа» полузащитник выступал за 2Drots из Winline Медиалиги .