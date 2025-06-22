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Экс-хавбек 2Drots Фартуна покинул «КАМАЗ»

Борис Фартуна больше не будет выступать за «КАМАЗ».

Об этом сообщили соцсети клуба.

«Борис Фартуна завершает свой этап в составе ФК «КАМАЗ». Он пришел к нам в статусе звезды медийного футбола – яркий, узнаваемый, с армией поклонников. Однако в Набережных Челнах Борис сделал главный выбор в своей карьере: он поставил футбол на первое место», – говорится в заявлении клуба.

В составе «КАМАЗа» Фартуна провел два сезона. В них он сыграл 48 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевых паса.

До «КАМАЗа» полузащитник выступал за 2Drots из Winline Медиалиги.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «КАМАЗа»
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