  • Защитник «Ростова» Мелехин о том, что Альба может воссоединиться с Карпиным в «Динамо»: «Не удивлюсь. Джонатан очень хороший тренер, отлично разбирается в российском футболе»
14

Виктор Мелехин: не удивлюсь, если Альба воссоединится с Карпиным в «Динамо».

Виктор Мелехин допустил, что тренер «Ростова» Джонатан Альба воссоединится с Валерием Карпиным в «Динамо».

— За счет чего все-таки это [«Ростов» закончил первый круг выше, чем «Динамо»] удалось после летних потерь и неудачного старта?

— Сыгрались с новичками, наиграли новые сочетания. Немного перестроили наш футбол, поменяли схему. Стали более надежно играть, больше от обороны. Это дало позитивный результат.

— Альба поменял схему на три центральных защитника еще весной, в конце прошлого сезона.

— Да, но полноценно мы освоили тактику с пятью защитниками уже в этом сезоне. Стали больше матчей подряд играть одной пятеркой и окончательно сыгрались.

— Как отнеслись к недавним слухам, что у Альбы в декабре заканчивается контракт и его могут не продлить?

— Вообще никак. Как работали до этого, так и продолжаем дальше готовиться к матчам. Обстановка в команде нормальная.

— Слухи идут, что Карпин его хочет вновь позвать в свой штаб, уже в «Динамо». Удивитесь, если он уйдет в топ-клуб помощником или даже главным тренером?

— Не удивлюсь. Джонатан очень хороший тренер, который отлично разбирается в российском футболе. И может добиваться успешных результатов, – сказал защитник «Ростова».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoДжонатан Альба
logoВиктор Мелехин
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoРостов
