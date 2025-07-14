Игрок 2Drots Пантера: «Мечта? Играть за «Реал», выигрывать «Золотые мячи» и «Золотые бутсы». В принципе, это может произойти в любой момент»

Форвард 2Drots Артем Нтумба рассказал о своей мечте.

«Мечта – это цель. Если вдруг я пойму, что это невозможно, то это уйдет из моей головы. Мечта? Играть за «Реал», выигрывать «Золотые мячи» и «Золотые бутсы» – это база. Почему-то есть внутреннее чутье, что, в принципе, это может произойти в любой момент.

Все зависит от меня: буду забивать моменты, постепенно расти как футболист, поэтапно. Условно: Медиалига, ФНЛ, РПЛ, а из РПЛ кто-то заметит. Все возможно», – сказал нападающий 2Drots.

В апреле 2023-го Пантера получил травму крестообразных связок в матче Winline Медиалиги. На тот момент игрок принадлежал «Ростову», но был в аренде в «Велесе» из Первой лиги. В июне 2023-го «Ростов» разорвал контракт с футболистом, а президент 2Drots Жека оплатил операцию Артему.

В январе 2024-го случился рецидив, потребовалось повторное хирургическое вмешательство. Тогда Артем говорил , что хочет закончить карьеру.

Игрок Первой лиги поехал в Медиалигу – и порвал кресты. Клуб говорит, что ему ничего не разрешали