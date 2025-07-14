Игрок 2Drots Пантера: «Прямо сейчас готов играть в РПЛ. Если попаду в какую-то команду – буду одним из лучших»

Форвард 2Drots Артем Нтумба заявил, что смог бы закрепиться в команде РПЛ.

«Кто из 2Drots прямо сейчас готов играть в РПЛ? Я. Не говорю, что сейчас выйду и буду там разносить всех. Самое тяжелое: задержаться в РПЛ. Но опять же, я уверен, если попаду в какую-то команду, 3-4 месяца потренируюсь, то буду совсем другим футболистом. Считаю даже, может быть, одним из лучших.

Там тренировочный процесс с людьми, у которых больше игровой практики и они получше играют в плане того, что статус лиги выше. Кого назову, кроме себя? Я только себя вижу [в РПЛ]. Не из-за того, что люблю себя. Просто вижу себя. Не могу другого футболиста представить.

Условно, в 2Drots есть возрастные футболисты. Был [Алекс] Стиль, был Слон [Владислав Ослоновский]. Но я не могу их назвать, потому что их никто не возьмет. А как они в молодости играли – я не видел. А зная себя, зная свои данные, я почему-то уверен, что спокойно.

Какой клуб РПЛ я бы выбрал, кроме «Зенита»? Если про комфорт, не считая денег, то «Зенит» бы не назвал. Либо «Локомотив», либо «Динамо». Еще как вариант – ЦСКА», – сказал нападающий 2Drots.

На счету 22-летнего форварда восемь матчей в РПЛ в составе «Ростова».

В апреле 2023-го Пантера получил травму крестообразных связок в матче Winline Медиалиги. На тот момент игрок принадлежал «Ростову», но был в аренде в «Велесе» из Первой лиги. В июне 2023-го «Ростов» разорвал контракт с футболистом, а президент 2Drots Жека оплатил операцию Артему.

В январе 2024-го случился рецидив, потребовалось повторное хирургическое вмешательство. Тогда Артем говорил , что хочет закончить карьеру.

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