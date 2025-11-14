Экс-форвард ФК «10» Мусагалиева Фратя дебютировал за сборную Молдовы в матче с Италией
Экс-форвард ФК «10» Мусагалиева Фратя дебютировал за сборную Молдовы.
За сборную Молдовы дебютировал бывший нападающий ФК «10» Владимир Фратя.
22-летний форвард вышел на замену на 75-й минуте в матче квалификации ЧМ-2026 против Италии (0:2).
Фратя в этом году провел в «Десятке» Азамата Мусагалиева шестой сезон WINLINE Медиалиги.
Он сыграл в семи матчах, забил один гол и помог команде завоевать бронзовые медали.
Сейчас нападающий выступает на родине за «Зимбру».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости